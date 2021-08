Sunrise Run a Forte dei Marmi, vincono Lorenzo Brunier e Carla Neri

La sveglia è suonata all’alba per circa 150 appassionati della corsa e dell’attività motoria a Forte dei Marmi.

Sabato (7 agosto) per poter partecipare alla prima edizione della Sunrise Run, manifestazione sulla distanza di 5 chilometri con partenza e arrivo allo storico pontile. L’evento organizzato e curato in tutti i dettagli dal Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi, ha preso il via al sorgere del sole alle 6,14 dal pontile e, dopo aver attraversato nel silenzio mattutino le vie della famosa cittadina turistica della Versilia, vi ha fatto ritorno. Tutti i partecipanti hanno ricevuto la maglia ricordo e la colazione.

Madrina dell’evento è stata la titolata maratoneta azzurra Sara Dossena, che purtroppo causa infortunio non ha potuto partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Suggestivo il momento dei riconoscimenti e delle premiazioni del dopo corsa con la premiazione per i primi tre uomini e le prime tre donne. Lorenzo Brunier del Gp Parco Alpi Apuane e Carla Neri del Gs Orecchiella sono stati i piu veloci a tagliare il traguardo, mentre la squadra formata dai dipendenti del Comune di Massa si è aggiudicata il Memorial Roberto Puppo, lo sfortunato giovane di Forte dei Marmi scomparso nel 2007 in un tragico incidente sulle Apuane. Sarà il 6 agosto 2022 la data della seconda edizione.