La Lucchese, dopo l’ufficialità del ripescaggio, si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie C. Un girone difficile quello dei rossoneri, che esordiranno con l’Imolese (in trasferta).

Oggi (10 agosto) è stato ufficialmente presentato lo staff per la stagione 2021-2022. Alla guida della Lucchese torna mister Guido Pagliuca, con Stefano Fracassi a fare da vice: “Ringrazio la società per l’opportunità concessa, ma anche ai tifosi che mi hanno mandato messaggi d’affetto – dichiara Pagliuca –. Il nostro è uno staff numeroso che conosco bene, in gamba e affidabile, con cui ho già lavorato. Dobbiamo dimostrare di essere uniti come staff per dare il buon esempio alla squadra. Abbiamo la responsabilità di giocarci questa sfida, in un campionato impegnativo e per vincere abbiamo bisogno dell’unione tra squadra, staff e tifosi, che sono il nostro valore aggiunto”.

Torna a parlare anche il ds Daniele Deoma, difeso a spada tratta dalla società durante l’ultima conferenza stampa in cui il direttore sportivo era assente.

“Oggi presentiamo il nuovo staff tecnico della Lucchese – commenta Deoma –, siamo felici di poter proseguire il cammino iniziato in questi anni. Anche quest’anno abbiamo uno staff tecnico di alto livello e puntiamo a fare ciò che lo scorso anno è riuscito male. Oggi arriviamo qui dopo un lungo percorso, a seguito della retrocessione abbiamo passato dei mesi difficili, perché viviamo la Lucchese e la squadra in maniera molto sentita. Una cosa voglio dirla: nel nostro girone ci sono 19 squadre forti e dobbiamo fare un miracolo sportivo per salvarci, serve all’aiuto di tutti”.

Il direttore sportivo Daniele Deoma si sofferma sul mercato, con i molti interrogativi dovuti al ritorno in serie C, la cui conferma è arrivata ad un mese dall’apertura. Ma con un occhio anche alla passata stagione, quando forse si è puntato troppo sui giocatori che avevano contribuito a raggiungere la promozione in serie C: “Gli errori passati sono errori miei personali e mi prendo le mie responsabilità – dice Deoma –, forse dovevamo fare delle scelte di testa invece che di cuore. Strada facendo ci siamo resi conto degli errori fatti. Il risultato della scorsa stagione comunque, non è solo da imputare agli acquisti di mercato, niente è andato come sarebbe dovuto andare. La rosa di quest’anno la completeremo strada facendo, ma gli attaccanti su cui puntavamo gli abbiamo presi: sto parlando di Babbi e Semprini. Sono in arrivo Nannini, Corsinelli e Cucchietti; Bellich è già arrivato. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma siamo vigili sul mercato: la rosa sarà completata all’85% prima dell’inizio del campionato”.

La giornata di oggi è stata anche l’occasione per dare il via alla campagna abbonamenti rossonera che inizierà domani (11 agosto).