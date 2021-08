Real Forte Querceta, arrivano i fratelli Ricci

Real Forte Querceta, due nuovi acquisti: arrivano Filippo e Tommaso Ricci, fratelli gemelli classe 2003.

Entrambi scuola Empoli e Pisa, passati tra le fila del Tau Altopascio, i fratelli Ricci approdano a Forte dei Marmi per la prima esperienza in Serie D, forti di un notevole bagaglio formativo che nel palmarès annovera peraltro un titolo nazionale Under 16.

“Mi aspetto di crescere molto”, dichiara Filippo, terzino. “Spero di guadagnarmi la fiducia del mister per esordire in Serie D”.

“Sarà un anno di crescita in un campionato molto più intenso di quello d’Eccellenza, dove ho debuttato la scorsa stagione – fa eco Tommaso, difensore centrale -. Spero di far bene, con gli allenamenti e l’aiuto dei compagni. Giocare con mio fratello? Bellissimo”, assicura. “È vero, aiuta molto – conferma Filippo -. Tutto ha pro e contro, ma insieme ci diamo la carica aiutandoci a vicenda”.