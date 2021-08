Hockey in carrozzina, debutta in campionato la Sea Wolf Versilia

Grandi novità in casa Wheelchair Hockey Versilia Sea Wolf, la prima associazione sportiva del territorio che pratica e promuove l’hockey in carrozzina elettrica.

Il team versiliese, infatti, parteciperà al campionato nazionale A2 della Federazione italiana paralimpica powerchair sport a partire dalla stagione sportiva 2021/2022. Il campo di casa, per la Sea Wolf, sarà il palasport di Camaiore, dove attualmente la squadra si allena. Mentre si attende il varo dei calendari da parte della Federazione, c’è già la data d’inizio campionato: domenica 31 ottobre, con termine stagione previsto a maggio 2022.

La seconda novità, invece, riguarda la presidenza dell’associazione, affidata a Riccardo Federigi che succede a Francesca Benedetti. “Sono onorato di essere stato eletto membro del consiglio direttivo e presidente della Sea Wolf – commenta Federigi – io stesso ho iniziato a giocare qui poco più di un anno fa, scoprendo questo sport esaltante e coinvolgente. Ringrazio il consiglio e Francesca che ha fatto un grandissimo lavoro e che mi impegno a proseguire, per continuare a crescere”.

“Il progetto di costituire una squadra di hockey in carrozzina è nato nel 2018 da alcuni soci Uildm Versilia – ricorda Gilberto Dati, presidente della sezione versiliese Uildm – e nel 2019 è divenuto subito realtà, con la Sea Wolf. Una tappa fondamentale per promuovere questo sport, l’unico di squadra praticabile da persone con differenti gradi di disabilità, anche importanti e che, per questo, è un vero strumento di inclusione, oltre che di benessere e palestra per una vita indipendente”.

Per conoscere il gruppo, le regole del gioco e anche entrare a farne parte, basta recarsi ogni sabato mattina al palasport di Camaiore, dove i “lupi di mare” svolgono la loro seduta di allenamento settimanale. Per tutte le informazioni, inoltre, si può consultare la pagina Facebook dell’associazione (Asd Wheelchair Hockey Versilia Aps – Sea Wolf) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica whvseawolf@gmail.com.