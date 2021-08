Talk show campioni, a Marginone grandi ospiti per la presentazione del campionato nazionale giovanile di ciclismo

Attesa a Marginone per l’inizio del Campionato giovanile femminile e maschile di Ciclismo atleti a cronometro. Domani (14 agosto) e sabato (15 agosto) numerosi atleti riempiranno le strade di Altopascio dei Comuni della piana. Il 15 agosto spazio anche allo storico trofeo Carlo Alberto Pellegrini, una classica di Ferragosto per Allievi giunta alla 41esima edizione.

In vista dell’evento organizzato dall’Us Toscogas di Marginone e il Comitato paesano Festeggiamenti, stasera (13 agosto) il Talk show campioni, che si terrà alle 21 a Marginone, per presentare le due giornate e i partecianti alla gara. Ospiti Simone Biasci, Paolo Fornaciari, Eugenio Berzin, Andrea Tafi, Edita Pucinskaite, Marco Cavorso, Roberto Marchetti, Pierluigi Castellani, Saverio Metti, Mauro Renzoni e Cristian Ferrari. Presente anche il sindaco di Altopascio Sara d’Ambrosio. Alla console DJ Genfry.

Il Campionato apre le porte alla tradizionale Sagra del Cencio: nove serate, nel parco del Circolo Forima, di cui cinque dedicate alle orchestre italiane leader del ballo liscio e della musica popolare e due fine settimana (14-15 e 21-22 agosto) per i più giovani con le cover-band di Vasco Rossi, i Negramaro e Renato Zero. Come previsto dalle direttive del governo, si entra solo con Green Pass. Si parte lunedì (16) agosto con il concerto in esclusiva Toscana dell’orchestra Omar Codazzi.