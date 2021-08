Alex Stella in solitaria fa suo il trofeo Carlo Alberto Pellegrini al Marginone

È stata una lunga fuga solitaria a decidere il 41esimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini di ciclismo dedicato alla categoria allievi.

Organizzata dall’Us Marginone Toscogas in collaborazione con il comitato organizzatore della Sagra del Cencio la gara ha chiuso il dittico di grandi appuntamenti sulle due ruote iniziato sabato con i campionati nazionali a cronometro per allievi.

A vincere nel giorno di Ferragosto è stato Alex Stella (Speedy Bike Work Service). Alle spalle arrivo alla spicciolata con l’idolo di casa, Edoardo Cipollini (Acf Bessi Calenzano) che ha regolato, a 1’30” di distacco, un gruppetto di tre atleti composto anche da Gabriele De Fabritiis (Ciclistica Arma di Taggia) e Luca Graziotto (Borgo Molino Rinascita Ormelle).

Ad assistere alla gara anche l’ex campione del mondo Mario Cipollini, che si è complimentato con atleti e organizzatori.