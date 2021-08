Podismo, a Viareggio una 10 chilometri intitolata al maestro Giacomo Puccini

A Viareggio una 10 chilometri intitolata al maestro Giacomo Puccini.

Manca meno di un mese per la Puccini 10K Carnival Edition. Chi è abituato a conoscere Viareggio di corsa, a partecipare alla sua mezza maratona che da sempre costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione sui 21,097 chilometri, potrà affrontare una maniera del tutto diversa di avvicinarsi alla città della costiera tirrenica, cambiando periodo e soprattutto distanza.

È il frutto della forzata cancellazione della scorsa primavera, la seconda consecutiva a causa della pandemia: questa volta non si poteva rimettere tutto in soffitta, rinunciare un’altra volta a dare una risposta alla voglia di correre dei tantissimi aficionados della gara, non solo locali.

L’appuntamento è già fissato in calendario per il 12 settembre, alle 8,30, per affrontare una sfida sui 10 chilometri di un percorso tutto cittadino, andando a toccare i punti salienti della città cari alla memoria del grande compositore. Si potrà affrontare la prova agonisticamente, ma si potrà optare anche per la non competitiva, per godersi la città in modo diverso.

Epicentro della manifestazione sarà viale Capponi, nella pineta di ponente, che ospiterà il via alle 8,30, un orario anticipato per evitare le ore più calde e magari lasciare spazio anche a un bagno ristoratore in spiaggia, per chiudere l’estate nella maniera migliore. Sempre in viale Capponi nel weekend della gara si terrà il Festival dello Sport, che anticiperà di una settimana Viareggio 2021 Carnevale Universale, ossia il posticipo della tradizionale manifestazione carnascialesca famosa in tutto il mondo.

Estremamente contenuto il costo dell’iscrizione, 10 euro da versare entro giovedì 10 settembre, online oppure attraverso una serie di esercizi aderenti (l’elenco è sul sito della manifestazione). Si potrà provvedere anche nei due giorni antecedenti la gara al costo di 12 euro, rigorosamente presso i tavoli della segreteria. La non competitiva ha un prezzo di 5 euro.

Naturalmente la gara del 12 settembre sarà una sorta di gustoso antipasto per il ritorno in grande stile della Puccini Half Marathon, già programmato per l’inizio del prossimo anno.

Per informazioni: Versilia Sport, http://www.puccinimarathon.it/10k-carnival#