Lucchese, ok il test con il Seravezza: in gol Nanni e Corsinelli

Buona la prima per la prima Lucchese di stagione che in amichevole con il Seravezza di serie D, sul campo di Porcari, ha vinto per 2-0 l’amichevole.

L’occasione per un già caricatissimo mister Pagliuca di testare la squadra in vista del primo appuntamento ufficiale, in Coppa Italia di categoria contro il Legnago Salus sabato alle 17,30 in trasferta.

In rete sono andati Corsinelli e Nanni, entrambi nell’undici schierato dal 1’. Gli altri titolari erano Coletta, Nannini, Bensaja, Bachini, Bellich, Lovisa, Frigerio, Semprini e Gibilterra. In panchina c’erano Cucchietti, Baldan, Dumbravanu, Eklu, Yakubiv, Papini, Zanchetta, Cavalli, Quirini e Visconi. Aggregati anche Fruzzetti, Camaiani, Bonuccelli e Plai.