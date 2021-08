Pallanuoto Lucca, prove gratuite per approcciarsi allo sport alla piscina dell’Iti.

Per tutto il mese di settembre la società, infatti, ha deciso di dare la possibilità a ragazzi e ragazze, con età compresa tra i 10 e i 16 anni, di provare a giocare a pallanuoto gratuitamente. Il mese open si terrà alla piscina Iti di Lucca per permettere la più ampia visibilità possibile alla disciplina.

Foto 2 di 2



La squadra è nata nel 2016 su iniziativa di Stefano Lucattini, che poco a poco è riuscito a far appassionare molti ragazzi a questo bellissimo sport. Successivamente, si è passati sotto la guida tecnica di Sebastiano Mongioì, ex giocatore di A1. Dopo una prima collaborazione con l’Asd Pallanuoto Volterra Francesco Gazzarri, la squadra si è iscritta al campionato Uisp di serie B nella stagione 2019/2020, poi purtroppo interrotto a causa Covid.

La scommessa è quella di costruire un vivaio giovanile per dare continuità al progetto. Sono nate le squadre under 13 mista e under 18 maschile. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di Pietro Casali, presidente dell’Asd Circolo Nuoto Lucca, che ha dato fiducia e spazio al progetto.

Per informazioni: cnl.pallanuotolucca@gmail.com.