Si è svolta oggi (21 agosto) a Porcari la terza edizione del memorial Giuliano Berrettoni – seconda Edizione del Trofeo Iridato di ciclismo giovanile riservata alle categorie Giovanissimi e patrocinata dal Comune di Porcari.

Hanno partecipato ben oltre 170 tra bambini e bambine di età compresa tra 6 e 12 anni provenienti da tutta la Toscana suddivisi in 7 categorie dalla G0 alla G6 che si sono sfidate a colpi di pedale sul circuito cittadino studiato all’interno della Zona 167 di Porcari e particolarmente apprezzato dagli organizzatori della manifestazione: Team Valdinievole e Gs Porcari.

In rappresentanza del Comune di Porcari era presente Alessio Gigli, consigliere con delega allo sport, che ha dato il via con la bandiera a scacchi alle varie gare.

Ospiti speciali di questa meravigliosa giornata di ciclismo giovanile i mitici campioni Francesco Moser e Mario Cipollini letteralmente travolti dall’entusiasmo dei partecipanti. I due campionissimi che si sono messi a disposizione con gioia per foto e autografi con i piccoli campioni del futuro ricordando loro che a questa età il ciclismo come tutti gli altri sport deve essere vissuto esclusivamente come un sano divertimento, senza pensare esclusivamente alla competizione per la quale avranno sicuramente tempo nel futuro della loro vita.