Capezzano Pianore, il ds Pisani: “Priorità sarà la salvezza”

È fresco di nomina come direttore sportivo al Capezzano ma Davide Pisani si è già calato bene nel nuovo incarico, facilitato dal fatto di aver vestito per 4 anni la maglia bianco-rossa.

In sede di mercato tra lei e mister Coli chi è stato il braccio e chi la mente?

“La squadra è stata costruita insieme. È un giusto mix tra vecchi e giovani. I più esperti possono aoitate i giovani nella crescita. Per noi i giovani sono di vitale importanza”.

Davide Pisani ha compiuto il mutamento da giocatore a ds?

“A me piace vivere il campo anche durante gli allenamenti per cogliere qualsiasi sfumatura. Tutto si presenta con un grande punto interrogativo. Non sappiamo le reali condizioni dei ragazzi dovute al lungo periodo di inattività e questo lo scopriamo allenamento dopo allenamento. È un dato di fatto oggettivo, due anni fa ci hanno fermato verso la fine, lo scorso anno dopo due partite siamo stati stoppati”.

Sarà protagonista per il terzo anno consecutivo il coronavirus?

“È ancora uno spauracchio, ora però ci sono regole ferree e vaccinazione. Spero che per gli amanti del calcio dilettantistico che si possa giocare con continuità”.

La preparazione ha avuto inizio da pochi giorni ci può dire le sue sensazioni?

“Indistintamente ho trovato i ragazzi carichi disposti a lavorare con la massima professionalità possibile”.

Lei sta in mezzo tra un padre presidente e un figlio allenatore.

“A Capezzano sei in una famiglia dove tutti ne fanno parte. Società, squadra, staff tecnico, dirigenti. Ci possono essere diversità di vedute so benissimo che possono arrivare e sono pronto ad affrontarle”.

In sede di mercato su cosa vi siete concentrati?

“Su tutti i reparti. Partendo da Ferraiuolo in porta, passando per Bonelli e Da Prato dietro, Magni a centrocampo per chiudere con Haoudi e il capezzanese doc Benedetti in attacco”

C’era l’obbligo di intervenire sui tre reparti?

“Mantenere anche quelli che hanno costituito l’ossatura della squadra è stato importante. Cozza è 5 anni che veste questa maglia, Bartelletti e Caniparoli sono due bandiere, penso al nostro capitano Pizza, passando per Pacini che da 5 stagioni milita con noi per concludere con Iardella da tre anni in bianco-rosso. Stiamo continuando a portare avanti il progetto iniziato da quando abbiano vinto la prima categoria”.

Non c’è il rischio di una rosa troppo ampia?

“Il calcio è cambiato non puoi più pensare di avere 11 giocatori soli con 5 cambi. Ci vogliono 15 o 16 titolari perché devi fare i conti anche con squalifiche e infortuni. Altrimenti non sei competitivo”.

Come giudica la sua prima partecipazione al mercato?

‘Mi ritengo fortunato , ho portato a casa quelli che volevo, mi ripeto è stato importante mantenere anche l’ossatura che c’era perché molti erano ambiti da altre piazze”.

Che obiettivi avete?

“Siamo una neopromossa, dobbiamo salvarci il prima possibile poi staremo a vedere cosa potremo fare”.

Quale sarà il sistema di gioco?

“Quando ero giocatore preferiva giocare con il 4-3-1-2 poi saranno gli allenamenti a far capire chi è più portato ad un sistema anziché ad un altro”.

Su quale giocatore scommetterebbe?

“Sulla squadra: è quella che migliora il singolo”

Chi è tra le favorite?

“Anche qui è un punto interrogativo. Ci sono squadre come la Larcianese attrezzate per vincere”

Siete lunica versiliese in Promozione?

“Sarebbe sempre bello giocare i derby. Pensate che la nostra trasferta più vicina è a 15 chilometri in casa della Virtus Marina di Massa e non è un derby. In Garfagnana affronteremo la Pieve e a Lucca il Lammari”

Cosa può dirci del vostro settore giovanile?

“Abbiamo un under 18 molto interessante e vedrete che molti di questi ragazzi si affacceranno in prima squadra”

Pisani non guarda solo all’immediato ma pensa anche al futuro

La rosa

Portieri

Bartelletti Lorenzo confermato

Ferraiuolo Francesco Camaiore 2001

Difensori

Edoardo Togneri confermato

Caniparoli Francesco confermato

Bonelli Andrea Casarza ligure

Longobardi Manuele 2003 confermato

Da Mommio Alessio 2003 confermato

Da Prato Sebastiano 2002 Real Forte Querceta

Centrocampisti

Pizza Samuele confermato

Pacini Mattia confermato

Maestrelli Alessio confermato

Magni Gianmarco San Marco Avenza

Domenici Federico confermato

Gigliotti Fabio 2001 confermato

Leonardi Davide 2003 confermato

Attaccanti

Iardella Marco confermato

Benedetti Nicola Frates Perignano

Youseef Haoudi Cenaia

Ratti Lorenzo 2003 confermato

Picchi Leonardo 2001 confermato

Cotza Francesco 2002 Massarosa ex primavera Livorno

La dirigenza

Presidente

Ivo Coli

Direttore generale

Dario Calamari

Direttore sportivo

Davide Pisani

Staff

Mister

Coli Riccardo

Preparatore atletico

Di Cola Gianluca

Preparatore dei portieri

Paolo Pardini

Amichevoli

28 agosto Capezzano – Real Forte Querceta

3 settembre Capezzano – Camaiore

10 settembre triangolare Capezzano – Pietrasanta – Viareggio

Tutte le amichevoli si svolgeranno al Cavanis di Capezzano alle 20,30