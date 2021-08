Pavel Group a segno in Friuli: ok il debutto della copilota lucchese Miriana Gelasi

Nessuna sosta, per Pavel Group, anche in questo periodo di vacanza. I colori della compagine pistoiese hanno di nuovo messo a segno un risultato di spessore grazie alla giovane copilota lucchese Miriana Gelasi, chiamata a leggere le note – nel fine settimana appena passato – al friulano Roberto Bertolutti su una Skoda Fabia R5 del Team RB Motorsport, in occasione del 56. Rally del Friuli Venezia Giulia, quinta prova del Campionato Italiano WRC.

Per Gelasi, ben alla undicesima gara stagionale (con significative partecipazioni “tricolori”) si è trattato del debutto su una vettura di vertice e la prima volta anche al fianco di Bertolutti e l’esperienza si è rivelata positiva oltre che estremamente formativa, con una 19esima posizione assoluta finale, seconda in “over 55” per il pilota udinese di Faedis.

“Era la mia prima volta con una vettura di vertice ed anche la prima volta con Roberto, il mio pilota – spiega Gelasi -. Poche settimane fa mi è arrivata la chiamata a correre dal direttore sportivo di Rb Motorsport, sono stata lusingata. È stata un’esperienza meravigliosa, l’emozione è stata come quella di dieci gare messe insieme, sono stata accolta in primis come in famiglia e sotto l’aspetto sportivo il rally del Friuli Venezia Giulia si è rivelato impegnativo, con prove speciali tecniche che richiedono tanta concentrazione. Montare su una vettura importante per me è stata una soddisfazione immensa che mi ha ripagata per tutti i sacrifici fatti sinora per dedicarmi a questo sport in maniera assidua e seria. Una gara mi ha portato tanto e mi ha fatta sicuramente crescere assai per il ruolo di copilota, di certo mi ha fatto abbattere dei limiti che avevo. Un grazie di cuore per l’opportunità che mi è stata offerta, spero di poter proseguire a crescere”.