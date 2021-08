Gp Parco Alpi Apuane, nuovo record per Alessio Terrasi al Trofeo Comune di Careggine

Domenica (22 agosto) si è svolta la 18esima edizione del Trofeo Comune di Careggine, gara storica che parte da Isola Santa e arriva in paese sulla distanza di 14 chilometri.

L’evento, valido anche come 20esimo Trofeo Parco Apuane, è stato patrocinato dall’Ente parco apuane e dal Comune di Careggine e, grazie al Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde come società organizzatrice, non si è interrotto nemmeno nel 2020 con la gara virtuale a cronometro individuale.

In questa edizione, inserita come seconda prova nel calendario Highlander Apuane, non sono mancate le regole per il rispetto delle imposizioni federali del protocollo Covid19, con obbligo di distanziamento e mascherina alla partenza, compilazione della liberatoria e ristori personalizzati. Sono stati 200 gli atleti che hanno partecipato, con ottima qualità sia nel maschile che nel femminile, con record del percorso in entrambe le classifiche.

In quella maschile ancora una grande performance dell’atleta del sodalizio bianco verde Alessio Terrasi, che ha migliorato di oltre 30 secondi il suo precedente record del 2019, chiudendo in solitaria in 52’21”, mentre al femminile la quotata massese Margherita Cibei dell’Atletica Alta Toscana ha chiuso in 1h01’38”, abbattendo il record di Rachele Fabbro in 1h4”.

La gara ha visto fin dai primi chilometri Alessio Terrasi al comando, con il distacco sugli inseguitori Massimo Mei e Tommaso Manfredini che è andato ad aumentare soprattutto nel falsopiano di Porreta di Careggine e dopo il piazzale di Vianova, quando la strada scende fino a portare all’arrivo a Careggine. Il podio assoluto maschile ha visto quindi Alessio Terrasi sul gradino più alto, al secondo in 53’49” Massimo Mei dell’Atletica Castello e al terzo Tommaso Manfredini in 54’47” della Mds Panaria Group.

Il podio assoluto femminile ha visto alla prima posizione appunto nettamente Margherita Cibei su Andrea Salas Palma dell’Orecchiella Garfagnana in 1h8′ ed Elena Bertolotti dell’Atletica Castello 1h9′. Nelle cinque categorie in gara vincono: Lorenzo Checcacci (Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in 1h1’37”), Nello Domenicali (Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in 1h7′), Ilaria Bianchi (La Galla Pontedera in 1h10′) e Silvia Sicuranza (Isolotto in 1h20′). Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde si è imposto per il quinto anno consecutivo nel Memorial Franco Bianchini mentre il Memorial Iacopina Poli è andato all’Orecchiella Garfagnana.

Entusiasmo durante la cerimonia di premiazione con la sindaca di Careggine Lucia Rossi che ha ringraziato gli atleti e fatto loro un auspicio per la stagione sportiva in corso.