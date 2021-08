Le Pantere del softball ruggiscono anche all’ultima giornata

Domenica scorsa (22 agosto) si è concluso il campionato di serie A2 di softball. Le Pantere hanno disputato l’ultima giornata di campionato sul diamante di Carraia contro le pari categoria di Supramonte softball. La gara 1 termina al quinto inning col punteggio di 8-1 per manifesta superiorità. Nella seconda partita cambia la mentalità dal momento che una eventuale vittoria non avrebbe cambiato la classifica.

Infatti nonostante che le Pantere stessero vincendo per 11-5 a un passo dalla manifesta, il manager Peppe Cardet ha deciso giustamente di far entrare in campo tutte le ragazze presenti nel roster. Termina 13-11 per Supramonte.

La società è pienamente soddisfatta e orgogliosa delle ragazze che hanno creduto in questo progetto. E ora la testa va già alla prossima stagione.