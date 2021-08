Tutto pronto per il via alla 25esima edizione del Giro della Toscana Internazionale femminile.

Da venerdì 27 a domenica (29 agosto) ben 171 atlete si daranno battaglia nel tentativo di aggiudicarsi il titolo di Granduchessa di Toscana, ancora nelle mani della cubana Arlenis Sierra che lo conquistò con pieno merito due stagioni fa. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, quindi, si riprenderà il filo diretto con una delle corse a tappe più longeve e prestigiose dell’intero panorama mondiale.

Gli appassionati affronteranno un lungo weekend ricco di emozioni e di grande ciclismo grazie alla presenza di ben 25 squadre (di queste 16 straniere e 9 italiane) con atlete provenienti da una trentina di paesi. Tre le frazioni in programma. Il cronoprologo di Campi Bisenzio, la Segromigno Piano, Porcari, Segromigno Piano (tutta lucchese) e la novità costituita dalla Lucca – Montecatini con ben 6 gran premi della montagna.

Le maglie ufficiali in palio saranno quella rosa targata Kenda Farben (riservata alla leader della classifica generale), la viola firmata Macota (per la classifica a punti), la azzurra Sara Sport (per i traguardi volanti), la verde Record (alla più brava in salita), la bianca Selle Smp (alla giovane più promettente) e quella a pois Cento Arredamenti (per le migliori italiane).

Come sempre il Giro della Toscana, è dedicato a Michela Fanini.

Le tappe

Venerdì (27 agosto) prologo

Cronometro Campi Bisenzio-Campi Bisenzio, di 2.2 chilometri

Sabato (28 agosto) prima tappa

Segromigno Piano-Porcari-Segromigno Piano, di 116,8 chilometri

Domenica (29 agosto) seconda tappa

Lucca-Montecatini, di 128,8 chilometri