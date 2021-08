Si riparte da dove eravamo rimasti. La cubana Arlenis Sierra, vincitrice dell’edizione 2019 (l’ultima corsa) è la prima granduchessa di Toscana edizione numero 25; per lei un tempo discreto (2’59”33, media 44.566 km/h), anche se lontano dal record della corsa che appartiene alla tedesca Lisa Klein che ci mise 7 secondi meno nel Toscana 2017.

Grande performance dell’italiana Martina Alzini (Valcar), seconda a soli 5 secondi dalla leader; un’ottima prova. Terza la polacca Karolina Kumiega, miglior giovane della manifestazione. Da segnalare anche le buone prove di Maike Van Der Duin (Olanda), quarta, e di Agnieszka Skalniak (Polonia), quinta. Settima la russa Mariia Novolodskaia, bronzo su pista a Tokyo.

Foto 2 di 2



Un Toscana che inizia quindi con i fuochi d’artificio e che fa ben sperare per questo interessante e lungo weekend. Al via si sono presentate 147 atlete, 24 squadre (13 straniere), 28 le nazioni rappresentate. Unica formazione assente la bielorussa Cycling Club Minsk, fermata dalle autorità sanitarie del paese dell’Est all’aereoporto mentre si stavano imbarcando per l’Italia.

Soddisfazione fra gli organizzatori per la presenza di un numeroso pubblico lungo tutto il percorso disegnato nel centro della cittadina in provincia di Firenze. La manifestazione, organizzata dalla Michela Fanini di patron Brunello Fanini, è interamente dedicata alla campionessa lucchese, prematuramente scomparsa nel ’94 a soli 21 anni in seguito ad un incidente stradale.

Domani (28 settembre) prima tappa: Segromigno Piano-Porcari-Segromigno Piano, 117 chilometri.

Ordine d’arrivo: cronoprologo (e classifica) Campi Bisenzio-Campi Bisenzio di 2,2 chilometri

1ª Arlenis Sierra (Cub), in 2’59”33 – media 44.566 km/h

2ª Martina Alzini (Ita), a 5”53

3ª Karolina Kumiega (Pol), a 5”95

4ª Maike Van Der Duin (Ned), a 6”05

5ª Agnieszka Skalniak (Pol), a 6”98

6ª Christina Schweinberger (Aut), a 7”77

7ª Mariia Novolodskaia (Rus), a 8”29

8ª Karolina Karasiewicz (Pol), a 8”59

9ª Inga Cesuliene (Ltu), a 9”73

10ª Ganna Solovei (Ukr), a 9”76

11ª Katarzyna Wilkos, a 10”83

12ª Nicole Steigenga (Ned), a 11”06

La prima tappa

Il via domani (28 agosto) verrà dato alle 12 proprio dalla piazza intitolata all’indimenticabile campionessa lucchese; poi si dovranno compiere 4 giri di 21 chilometri su un percorso pianeggiante; quindi si dovrà affrontare l’insidioso strappo di Valgiano (posto ad appena 6 chilometri dal traguardo); si tratta di un percorso di media difficoltà che darà sicuramente un primo scossone alla classifica. Arrivo previsto intorno alle 15.

Giornata ricca di eventi collaterali come la gara podistica “lo sport per la vita” (partenza alle 8,30 dalla stessa piazza), la messa in onore di Michela nell’adiacente chiesa (inizio alle 10) e quindi l’omaggio dell’intera carovana alla sua tomba pochi secondi prima del via della corsa.

Il Giro della Toscana è organizzato dalla società ciclistica Michela Fanini di patron Brunello Fanini. L’intera manifestazione è dedicata all’indimenticabile campionessa lucchese.