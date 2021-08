Lucchese pronta per l’esordio ad Imola. Pagliuca: “Test importante in ambiente difficile”

Sono quasi passati quattro mesi dal ko con il Renate, l’ultima partita del campionato che ha ufficialmente condannato la Lucchese alla retrocessione. Dopo una stagione deludente e il successivo ripescaggio, la Pantera è pronta ad affrontare un’altra stagione in Serie C. Si parte domenica (29 agosto) con la trasferta delle 20,30 contro l’Imolese.

Mister Guido Pagliuca, dopo i test amichevole e la partita di Coppa Italia, suona la carica: “Sono felice perché si parte, felice di avere un gruppo così a disposizione. Cercherò di mettere tutto me stesso per dare il meglio alla squadra e alla società. La squadra ha lavorato bene fin dal primo giorno. Son contento di tutti i ragazzi, sono molto contento di quello che sta nascendo, un gruppo con delle caratteristiche ben definitive e con dei grandi lavori morali. Siamo sulla strada giusta, poi il campo dirà la sua. Mercato? Sono concentrato sulla partita di Imola, i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà perché si stanno allenando tutti bene. Penso solo a loro, non al mercato. Sono contento dei giocatori che ho, poi domenica sera faremo le valutazioni su quella che è stata la partita”.

Un esordio in campionato da ex per mister Pagliuca: “Sono stato ad Imola e sono stato bene. La società, di persone vere e corrette, è cambiata, non conosco i nuovi proprietari. Ripeto, ad Imola sono stato bene. L’Imolese è una squadra che come noi ha cominciato dopo a costruire la rosa, ha dei punti solidi dal’anno scorso e tre squalificati. Troveremo un ambiente difficile, l’Imolese è una squadra che sa quello che vuole. Per noi sarà un test importante e molto difficile, nella difficoltà noi dobbiamo esser bravi ad uscirne e tirar fuori il gruppo. Sarà una guerra, iniziare bene è importante, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento”.

“La squadra deve migliorare ancora in tutte le situazioni di campo -precisa il mister -, dalla fase di non possesso, alle transizioni. Il modello di gioco deve essere migliorato. Però sono felice dei ragazzi, perché lottano e ci mettono l’anima. Ogni domenica siamo chiamati a dimostrare che noi abbiamo la fame di volercela giocare con tutti, di lottare con tutti, senza pensare al risultato, che non dipende solo da noi. La prestazione dipende da noi, dobbiamo lavorare su quella”.

I rossoneri avranno qualche problema in attacco a causa dei giocatori indisponibili: “Mastroianni? Non arriva – annuncia Pagliuca -. Sono concentrato sui ragazzi che ho, abbiamo le idee chiare su completare il reparto di attacco. Siamo una squadra duttile, che può fare a meno di determinate caratteristiche, ma sono convinto che con il tempo le troveremo all’interno e all’esterno. Il portiere? Coletta è il capitano, non per questo è il titolare. Coletta in questo momento sta bene, ha grande entusiasmo e domenica giocherà lui. Coletta è una persona che rispecchia tantissimo l’ambiente di Lucca, un ragazzo determinato. Picchi si è aggregato alla squadra e sono contento che faccia parte di questo gruppo, l’ho chiesto tantissimo alla società. Sono felice che sia arrivato, è un giocatore che può fare tanto. Sta abbastanza bene ed è a disposizione. La formazione di domani? Ho ancora nella testa qualche situazione da valutare bene”.

Presentate anche le maglie ufficiali della Lucchese per la stagione 2021/2022, con la novità della Pantera sulla divisa, simbolo del club.