Paralimpiadi, storica Sara Morganti: è bronzo nell’equitazione a Tokyo

Una medaglia storica con Barga e tutta la Valle in festa. Una storica Sara Morganti oggi (27 agosto) ha conquistato la medaglia di bronzo nell’equitazione (Individual test di grado 1) alle Paralimpiadi di Tokyo. Un podio storico per l’equitazione azzurra, che conquista la prima medaglia alle Paralimpiadi.

Sara è stata la quinta ad a entrare in campo, in sella alla sedicenne Royal Delight. L’atleta originaria di Barga è stata protagonista di una gara praticamente perfetta giudicata con il 76,964%. Una gioia indescrivibile per l’amazzone barghigiana dopo aver sfiorato la medaglia a Londra, quando chiuse al quarto posto nel freestyle test.