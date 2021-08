Altra zampata della leader cubana al Giro di Toscana, la seconda consecutiva.

Nessuno sconto. Dopo il successo ottenuto nel cronoprologo di ieri la leader del Toscana 2021, la cubana Arlenis Sierra, ha voluto mettere le cose in chiaro aggiudicandosi anche la prima tappa (Segromigno Piano-Segromigno Piano, di 116.8 chilometri). L’atleta della Monex Women’s ha prima raggiunto la lituana Rasa Leleivyte che aveva cercato di sorprendere tutti in vetta allo strappo di Valgiano, posto a 6 chilometri dall’arrivo, e poi l’ha battuta in volata. Alle loro spalle, al terzo posto, si è classificata Debora Silvestri, della Top Girls Fassa Bortolo, che ha regolato la polacca Aurela Nerlo e il gruppetto delle più immediate inseguitrici (giunte a 30 secondi). La terza piazza, tra l’altro, è stata sottoposta al vaglio della giuria per possibili presunte scorrettezze che, tuttavia, al momento, non sono state riscontrate.

Il gruppo più folto ha invece accusato un distacco di oltre 1 minuto. In classifica, grazie anche agli abbuoni, la Sierra ha portato il suo vantaggio a 23 secondi sulla lituana Leleivyte e a 48 su un’ottima Debora Silvestri, prima delle italiane.

La cronaca

Metà gara dedicata allo “studio” con alcuni tentativi di fuga annullati sul nascere. Gli unici sussulti di una prima parte di corsa soporifera sono stati i traguardi volanti vinti dalla lituana Olivija Baleisyte e dalla campionessa portoghese Maria Martins. Ben più importante il traguardo Michela Fanini che aveva in palio secondi per la classifica generale: prima Karolina Kumiega (Pol), abbuono 3 secondi, seconda Maria Vittoria Sperotto abbuono 2, terza Aidi Gerde Tuirsk abbuono 1″.

Il primo vero allungo c’è stato a 30 chilometri dal termine grazie all’iniziativa del terzetto formato dalle italiane Giorgia Simoni e Noemi Eremita e dall’olandese Nicole Steigenga; per loro vantaggio massimo di 30 secondi annullato dal gruppo delle migliori all’inizio dello strappo finale.

Poi i fuochi d’artificio finali con le prime due a giocarsi l’arrivo di tappa e ad ipotecare, nel caso della Sierra, la corona di Granduchessa di Toscana 2011.

Giornata in memoria di Michela

Giornata ricca di eventi collaterali come la gara podistica Lo sport per la vita (partenza alle 8,30 dalla stessa piazza), la messa in onore di Michela nell’adiacente chiesa (inizio alle 10) e quindi l’omaggio dell’intera carovana alla sua tomba pochi secondi prima del via della corsa.

Ordine arrivo prima tappa: Segromigno Piano-Segromigno Piano, di 116.8 km

1ª Arlenis Sierra (Cuba), in 2.52”40, media 40.353 km/h (abb. 10”)

2ª Rasa Leleivyte (Lit), a 1” (abb. 6”)

3ª Debora Silvestri (Ita), a 30” (abb. 4”)

4ª Aurela Nerlo (Pol), st

5ª Gaia Realini (Ita), a 31”

6ª Omer Shapira (Isr), a 33”

7ª Mariia Novolodskaia (Rus), a 45”

8ª Letizia Borghesi (Ita), a 1’03”

9ª Giorgia Bariani (Ita), st

10ª Inga Cesuliene (Ltu) , st

Classifica generale dopo la prima tappa

1ª Arlenis Sierra (Cuba), in 2.56”29, media 40.426 km/h

2ª Rasa Leleivyte (Lit), a 23”

3ª Debora Silvestri (Ita), a 48”

4ª Aurela Nerlo (Pol), a 59”

5ª Mariia Novolodskaia (Rus), a 1’03”

6ª Gaia Realini (Ita), a 1’06”

7ª Omer Shapira (Isr), a 1’15”

8ª Karolina Kumiega (Pol), a 1’18”

9ª Inga Cesuliene (Ltu), a 1’23”

10ª Giorgia Bariani (Ita), a 1’25”

La tappa di domani

Domani (29 agosto) arriverà l’ultima fatica per le atlete, quella che di solito ha deciso il Toscana. A chiudere la rassegna sarà l’inedita Lucca-Capannori-Montecatini di 127 chilometri con l’arrivo che torna nella città termale una ventina di anni.

Si tratta di una prova particolarmente dura con ben 6 Gran premi della montagna, tre nella prima parte di gara con le insidiose salite alle Selvette di Segromigno Mont e tre nel finale con le arrampicate verso Vico. Poi 10 chilometri di discesa e pianura nella Nievole per volare verso lo striscione del traguardo posto in viale Verdi.

La tappa, tra l’altro, inizierà da Lucca dalle splendide Mur, con il via ufficioso alle 11,55. La carovana si sposterà poi a Capannori, nella rinnovata piazza Aldo Moro dove alle 12,30 ci sarà la partenza ufficiale.

Arrivo previsto nella città termale intorno alle 16.