Pagliuca riparte dall’Imolese: con i romagnoli la prima vittoria alla guida dei rossoneri nel 2013

Domani in notturna (inizio alle 20,30) inizia l’avventura della Lucchese nel nuovo campionato di serie C. L’avversaria è l’Imolese.

L’Imolese partecipa per il quarto anno consecutivo al campionato di serie C. Il miglior piazzamento è stato centrato nella stagione 2018-19, quella del ritorno tra i professionisti. I grifoni allenati da Alessio Dionisi si piazzarono al terzo posto. I rossoblu ai playoff si arresero in semifinale con il Piacenza: il 29 maggio 2019 persero in casa per 2-0 e il 2 giugno violarono per 2 a 1 il Garilli. Diversi i cammini nelle due stagioni a seguire con l’Imolese che è riuscita a salvarsi sempre ai playout.

Sono stati sufficienti due pareggi lo scorso anno, reti bianche a Fano nella sfida d’andata giocata il 22 maggio 2021 e pareggio per 1-1 il 29 maggio con vantaggio emiliano di Masala nel finale e pareggio marchigiano in prossimità del novantesimo minuto.

Esordio

Domenica scorsa davanti al proprio pubblico ha superato il primo turno di Coppa Italia superando di misura la Carrarese. Vantaggio dei locali all’alba della gara con Stanco, pareggio dei marmiferi con Figoli e autorete decisiva di Rota al tramonto della sfida, garantendosi così la sfida con il Modena nel turno successivo.

Nuovi volti

È stata un estate piena di novità. Si è chiusa l’era della presidenza Spagnoli-Poggi con il passaggio del testimone consegnato all’imprenditore Antonio De Sarlo. Nuovo anche il direttore sportivo, Nello Martone con trascorsi all’Arzanese e alla Paganese. Dal 2016 era direttore sportivo della Casertana

Nuovi acquisti

In sede di campagna acquisti gli interventi sono avvenuti in ogni reparto. In porta dall’Atalanta, lo scorso anno in prestito al Potenza è arrivato Alessandro Santopadre, figlio del patron del Perugia. Nel reparto arretrato dal Bisceglie arriva Edoardo Vona e dal Monopoli è stato acquisito Matteo Liviero infine il reparto ha visto l’arrivo di Damiano Lia da svincolato dopo aver indossato la maglia della Juve Stabia. A metà campo sono arrivati in prestito Riccardo Boscolo Chio dall’Inter, Leonardo Benedetti dalla Sampdoria nella passata stagione alla Vis Pesaro e Luca Lombardi dall’Empoli. In attacco sempre in prestito dal Sud Tirol arriva Gianluca Turchetta giocatore emigrato ida gennaio 2021 in prestito alla Casertana e nelle ultimissime ore è stato ufficializzato dal Frosinone Luca Matarese.

Allenatore

La conduzione tecnica dei grifoni è stata affidata a Gaetano Fontana. L’ex centrocampista di Ascoli, Fiorentina e Napoli inizia la sua carriera da tecnico nella stagione 2008-09 alla guida della formazione marchigiana Centobuchi in serie D. La stagione seguente da marzo 2010 subentra sempre in serie D alla Santegidiese. Debutta in Lega Pro nel campionato 2013-14 alla Nocerina. Le esperienza successive lo vedono alla guida di Juve Stabia, Cosenza, Casertana e la stagione scorsa a Fano, venendo sempre esonerato durante la stagione. Ora all’Imolese ritrova Nello Martone, il direttore sportivo con il quale aveva lavorato alla Casertana.

Rosa 2021-22

Portieri: 1 Santopadre Alessandro dall’Atalanta lo scorso anno in prestito al Potenza, Siano Alessandro, 22 Rossi Gian Maria, 12 Hysi Riccardo

Difensori: 5 Rinaldi Michele, 19 Boccardi Filippo, 3 Vona Edoardo ex Bisceglie, 23 Cerretti Cristian, 11 Liviero Matteo ex Monopoli, 6 Angeli Matteo, 2 Lia Damiano svincolato

Centrocampisti: 24 Torrasi Emanuele, 21 D’Alena Antonio, 25 Lombardi Alessandro, Boscolo Chio Riccardo in prestito dall’Inter, 8 Benedetti Leonardo in prestito dalla Sampdoria lo scorso anno in prestito alla Vis Pesaro, 20 Lombardi Luca in prestito dall’Empoli, Alboni Luca

Attaccanti: 10 Turchetta Gianluca in prestito dal Sud Tirol da gennaio 2021 in prestito alla Casertana, 9 Stanco Francesco, 16 Padovan Stefano, 7 Sall Abdoulaye, 13 De Sarlo Pasquale, 26 Luca Matarese in prestito dal Frosinone

Precedenti

Sono sette i prefedenti tra le due squadre. La prima sfida andò in scena il 1 novembre 1970 a Lucca e terminò a reti inviolate. Il bilancio complessivo è di tre vittorie della Lucchese, altretranti pareggi e una vittoria della compagine imolese. Quest’ultima è arrivata in Coppa Italia per 2 a 1, il 31 ottobre 2018, sancita dalla doppietta di Giuseppe Giovinco per l’Imolese e dal gol dei rossoneri di Jovanovic.

Mai la Lucchese ha subito gol al Romeo Gall: l’ultimo successo arrivò il 15 settembre 2013 in una gara valevole per il campionato di serie D. Si trattò della prima vittoria in campionato della Pantera sotto la gestione Guido Pagliuca. Al termine di quell’annata i rossoneri tornavano in serie C. Il successo per 1-0 portò la firma di Espeche. Un ex della gara è il tecnico cecinese: infatti Pagliuca veniva chiamato al capezzale dei rossoblu l’8 ottobre 2015. Si presentò con 6 vittorie consecutive e in quel campionato dominato dal Parma obbligò i ducali alla spartizione della posta a reti bianche al Tardini.

Arbitro

La sfida all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà diretta dal carrarese Matteo Canci, esordiente in Lega Pro. Potrà avvalersi dell’assistenza dei signori Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Marco Matteo Barberis di Collegno. Il quarto ufficiale è il signor Davide Di Marco di Ciampino.