Magia di Semprini: la Lucchese stende l’Imolese all’esordio (0-1)

Imolese – Lucchese 0-1

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; Lia (31′ st Turchetta), D’Alena, Benedetti; Padovan, De Sarlo (11′ st Lombardi), Sall (11′ st Matarese). A disp.: Hysi, Boccardi, Randò, Iervolino. All. Fontana

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Bensaja, Picchi (18′ st Eklu); Gibilterra (18′ st Panati, 42′ st Brandi); Nanni, Semprini (47′ st Baldan). A disp.: Cucchietti, Papini, Visconti, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Zanchetta, Lovisa. All. Carbone

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara (Boggiani di Monza e Barberis di Collegno)

MARCATORE: 38′ pt Semprini

NOTE: ammonito Nannini, Picchi, Rinaldi, Bensaja, D’Alena

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Lucchese in Serie C. I rossoneri espugnano lo stadio Romeo Galli all’esordio, mettendo ko 1-0 l’Imolese. A decidere la gara è una vera e propria magia di Mauro Semprini, che consegna i primi tre punti stagionali alla Pantera con un destro a giro all’incrocio al 38′ del primo tempo. Nella ripresa calano i rossoneri, con la stanchezza che si è fatta sentire. Ma il muro ha retto grazie anche al solito super Coletta. Buona la prima dei rossoneri: adesso testa alla prossima settimana con l’esordio davanti al pubblico del Porta Elisa contro il Cesena.

La cronaca

Sono praticamente passati quattro mesi dal ko con il Renate, l’ultima partita dello scorso campionato che ha ufficialmente condannato la Lucchese alla retrocessione. Dopo una stagione deludente e il successivo ripescaggio, la Pantera questa sera (29 agosto) scende in campo per affrontare un’altra stagione in Serie C. La nuova avventura rossonera parte dalla trasferta allo stadio Romeo Galli, contro l’Imolese.

Dopo la convincente prova contro il Legnago in Coppa Italia, un 3-0 poi cancellato a tavolino, la Lucchese non intende steccare l’esordio in un girone a dir poco difficile. Per mister Pagliuca un solo cambio rispetto all’undici sceso in campo in Coppa: in porta, come anticipato nella conferenza di vigilia, il capitano Coletta, Corsinelli e Nannini sulle fasce, Bachini e Bellich centrali. A centrocampo subito titolare Picchi, completano il reparto Bensaja e Frigerio. Davanti Gibilterra alle spalle di Semprini e Nanni. L’Imolese conferma il 4-3-3 proposto contro la Carrarese 7 giorni fa, con mister Fontana che deve fare a meno di Lombardi A., Torrasi e Vona per squalifica.

Il primo quarto d’ora di gara se ne va nel segno dell’equilibrio: più possesso palla per i rossoneri, che però non riescono mai ad essere pericolosi in fase offensiva. Tanti gli errori in fase di impostazione. Al 20’ arriva la prima occasione del match per la Pantera: Bensaja pennella una punizione in area, Nanni stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce ampiamente fuori. I padroni di casa rispondono dopo appena un minuto con un traversone deviato in area che finisce in corner tra i brividi. Al 38’ si sblocca la gara: Semprini, servito sulla sinistra, punta l’uomo, rientra sul destro e appena dentro l’area lascia partire un morbido destro a giro, di pura classe, che scende sotto l’incrocio per il gol che vale l’1-0 per i rossoneri. Che magia del numero 10 della Lucchese, un gol da vedere e rivedere.

La prima frazione di gioco termina con la Lucchese avanti 1-0. Le squadre rientrano in campo senza cambi nella ripresa. Partono forte i rossoneri: Gibilterra (4’) dalla destra mette un bel cross al centro, sul pallone si fionda Nanni che di testa spacca la traversa. Cresce l’Imolese con il passare dei minuti, la Lucchese si difende – senza concedere occasioni da gol – e prova a fare male in ripartenza. Al 30’ clamorosa occasione per i padroni di casa: Lombardi se ne va – troppo facilmente – con un tunnel a Bachini ma il suo destro viene miracolosamente deviato in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, super Coletta vola e compie un grandissimo intervento sulla botta da fuori di Benedetti.

Prosegue il forcing rossoblu, quanta sofferenza per i rossoneri in questo finale di gara. Il muro della Lucchese regge: allo stadio Romeo Galli finisce 0-1, primi tre punti in campionato per la Pantera.

Dopo il 90′

Mister Pagliuca si gode i primi tre punti stagionali: “Tutto il merito di questa bella vittoria va ai ragazzi, al grande gruppo che ho a disposizione. Hanno dimostrato anche oggi grande carattere, capacità di soffrire. Sappiamo che ogni partita sarà una battaglia da qui alla fine. E siamo pronti. Sono contento di questi ragazzi, anche di chi oggi non è sceso in campo. So di poter contare su un gruppo che ogni giorno sta lavorando e migliorando sotto ogni punto di vista. Avanti così e testa alla prossima”.

Foto dalla diretta Eleven Sports