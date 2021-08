Colpo per il Castelnuovo, arriva l’attaccante Galloni

Colpo di mercato in casa Castelnuovo. È stato perfezionato nelle ultime ore, infatti, l’acquisto a titolo temporaneo del ventunenne carrarino Sebastiano Galloni, proveniente dall’Asd Seravezza.

Per l’attaccante classe 2000 cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese non sarà la prima volta in gialloblu, bensì un ritorno dopo l’avvio di stagione dello scorso anno quando, dopo l’interruzione del campionato di Eccellenza e la successiva legittima scelta dei garfagnini di non terminare la stagione, si era poi accasato al Colorno in Emilia-Romagna.

Centravanti di peso e forte fisicamente, l’ex Pontremolese, Viareggio e, appunto, Seravezza va a completare il reparto avanzato castelnuovese con caratteristiche finora assenti nello scacchiere offensivo di mister Biggeri.