Eta Beta, al via il primo corso di ginnastica artistica per ragazzi

All’Eta Beta arriva la ginnastica artistica anche per i ragazzi.

Dopo i successi delle atlete della ginnastica artistica femminile, l’associazione sportiva dilettantistica Eta Beta aprirà infatti le porte anche agli uomini. Una novità per il territorio dove, nonostante il crescere delle richieste, non era ancora presente un corso di ginnastica artistica maschile. La struttura si trova su viale Europa 138 a Lammari ed è presente sulla zona capannorese da più di 30 anni.

“Riparte finalmente il mondo sportivo – spiegano le istruttrici – per ricordarci quanto sia importante l’attività fisica e sportiva per il nostro corpo e la nostra mente. La nostra associazione si è sempre fondata su valori di lealtà, rispetto, condivisione e inclusione. Proprio per questo non vogliamo fermare i nostri orizzonti e abbiamo deciso di allargarci al pubblico maschile”.

Tra le altre novità da settembre partirà anche il corso di ginnastica acrobatica per adulti. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a Chiara 348 7160478 o Alice 346 8630007 o seguire le pagine Facebook e Instagram di Eta Beta.