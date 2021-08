Gp Parco Alpi Apuane, bronzo per Roberto Ria alla marcia di Arcidosso

Weekend positivo per i colori biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da sabato (28 agosto), ad Arcidosso, alla Marcia di Arcidosso, ottimo bronzo assoluto per Roberto Ria; a Venezia, alla Venice Night Trail, buon sesto posto di categoria per Marua Prevato con il tempo di 1h30’36”; a Feltre, alla gara a invito “Giro internazionale di Feltre”, buon quindicesimo posto per Joash Koech Kipruto.

Domenica (29 agosto), a Pistoia, alla Abetone Dinamo Trail, ottimo oro di categoria per Alberto Cappello (5 assoluto) e belle prove per Riccardo Picchi (4 assoluto) e Damiano Bechelli (19 assoluto), quest’ultimo all’esordio coi colori biancoverdi; a Lugano, alla Stralugano Half marathon, buon rientro per Paul Tiongik (7 assoluto), il fuoriclasse keniano (personale di 1h01′ sulla distanza) che è atteso come protagonista alle prove di mezza maratona e 10 km su strada per i Campionati di Societa’ su strada, dove la squadra del presidente Graziano Poli ha come obiettivo un altro podio nazionale.