Bc Lucca, partiti gli allenamenti della prima squadra in vista delle prime amichevoli

La chiave nel cruscotto ha fatto quel mezzo giro che basta ed il motore della Serie C Gold targata Basketball Club Lucca si è messo in moto.

Dopo una lunga serie estiva di preallenamenti individuali improntati al miglioramento di alcuni gesti tecnici, coach Tonfoni ha chiamato a raccolta tutti i componenti della prima squadra del Bcl e ha dato inizio agli allenamenti veri e propri, in vista dell’impegnativa stagione sportiva che a breve inizierà.

Tonfoni avrà al suo fianco Pizzolante, in veste di secondo allenatore e Nalin come terzo assistente, si aggiungeranno i componenti dello staff medico e tecnico, il Dott. Precisi come responsabile medico, Ercolin come fisioterapista e Giuntoli come preparatore.

La rosa dei convocati che andrà comunque a perfezionarsi più avanti è composta da Pierini, Barsanti, Russo, Lippi, Simonetti che rappresentano l’ossatura della squadra che ha partecipato allo scorso campionato, poi ci sono i nuovi arrivati, Vona, Burgalassi, Caversazio ed infine i giovani del vivaio Bcl, Piercecchi, Balducci, Cattani e Failli.

Il programma che Tonfoni e i suoi assistenti hanno preparato è di quelli belli tosti, oltre alle consuete sedute di allenamenti, sono stati programmati alcuni “scrimmage” che possiamo definire di lusso e capaci di mettere alla frusta il roster del Basketball Club Lucca.

Il primo confronto sarà in terra labronica, alle 20,30 di venerdì (3 settembre), quando Tonfoni schiererà i suoi quintetti, sperimentando varie soluzioni in cerca dello Starting five ottimale per il campionato.

Di fronte avrà la Libertas Livorno squadra che partecipa al campionato di Serie B.

Poi un nuovo “scrimmage”, il 10 Settembre, questa volta per coach Tonfoni avrà un sapore casalingo, il Bcl infatti andrà a confrontarsi con il Montecatini, squadra molto forte, allestita per dire la sua nel prossimo campionato di C Gold e quindi prossima avversaria del Bcl.

Il 18 settembre si concluderà con una terza partita questo “tour de force” di confronti, questa volta la squadra che aiuterà Tonfoni a chiarirsi maggiormente le idee su come dispiegare la squadra nel prossimo campionato, sarà il Dany Basket Quarrata, una squadra proveniente dalla C Silver, categoria che ha dominato senza problemi ottenendo a fine campionato la meritata promozione nella categoria superiore, ovvero la C Gold, lo stesso girone in cui giocherà il Basketball Club Lucca.