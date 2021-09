Per incentivare i ragazzi a muovere i primi passi nel mondo del basket, si apre la nuova stagione di Lucca Academy Basket, un progetto nato lo scorso anno e dedicato ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni d’età.

Lucca Academy Basket nasce da un’iniziativa congiunta delle due storiche realtà del basket lucchese, Basketball Club Lucca e Basket Le Mura per crescere, imparare, giocare e divertirsi insieme, sviluppando capacità motorie, socio-relazionali, cognitive, di ascolto e rispetto delle regole, strizzando l’occhio all’aspetto didattico attraverso momenti di scambio e di interazione anche in lingua inglese.

Un’esperienza dedicata ai più giovani che si concretizza con l’impegno, la sensibilità e la preparazione di istruttori, qualificati e competenti e della collaborazione delle giocatrici della squadra femminile di serie A Le Mura e dei giocatori della serie C gold maschile, Basketball Club Lucca.

Stamani (1 settembre) a illustrare l’evento negli spazi esterni della palestra Ego wellness resort a sant’Alessio, il presidente di Lucca Academy Basket, Marco Terigi e il presidente del Basket Club Lucca Matteo Benigni.

Foto 3 di 4







“Un anno passato con tutti i problemi avuti, che ben conosciamo, ci ha permesso comunque di portare a termine questo progetto ed insegnare il basket a 80 ragazzi, grazie all’impegno dei nostri allenatori – dichiara Marco Terigi il presidente di Lucca Academy Basket -. E’ grazie a loro che l’iniziativa può essere riproposta anche quest’anno e per questo voglio ricordarli uno per uno: Giacomo Stefani, Chiara Licheri, Alessio Calistri, Nicola Nieri, Maurizio Casini e Pino Chieffo. Se lo scorso anno abbiamo insegnato a 80 ragazzi, quest’anno contiamo di fare ancora di più e rinnoviamo il sodalizio passato per raggiungere almeno 100 partecipanti in questa stagione”.

Molte le novità, volte ad integrare l’offerta formativa, una tra le opportunità più preziose sarà che le attività motorie saranno, intervallate da momenti di formazione in lingua inglese, conciliando la pratica sportiva con quella didattica in un efficace mix di apprendimento completo e funzionale a crescere gli adulti del domani.

“Prima di tutto porto i saluti della squadra di basket Le Mura e del suo presidente – dice Matteo Benigni, presidente del Basket Club Lucca -. C’è tanta voglia di ripartire nel settore sportivo e questa iniziativa è l’ideale per far conoscere ai ragazzi il mondo della palla a canestro. La stagione avrà inizio ufficialmente oggi pomeriggio (1 settembre), fino al 10 settembre ci sarà l’open week, in cui si potrà muovere i primi passi e provare a giocare a basket negli spazi del palazzetto dello sport. Sempre nei primi giorni, ma sarà un’iniziativa replicata anche durante tutto l’anno, le giocatrici del basket Le Mura e i giocatori del Basketball Club Lucca, parteciperanno in supporto degli allenatori a degli allenamenti insieme ai ragazzi, per fargli conoscere l’ambiente agonistico di questo sport”.

“Altra novità di quest’anno saranno gli allenamenti svolti in lingua inglese – porsegue Matteo Benigni -, la lingua inglese è sempre di più utilizzata nel mondo della palla a canestro agonistica. Anche nelle partite in tv, durante i time out gli allenatori comunicano con i giocatori in lingua inglese. Abbiamo quindi deciso di inserire anche un’educazione linguistica per i ragazzi che si avvicinano a questo sport. I corsi veri e propri avranno inizio il 15 settembre, ancora non abbiamo conferma dall’amministrazione comunale degli spazi in cui potremmo svolgere l’attività. La quota di partecipazione è di 360 euro a ragazzo, comprensivo di kit e sconto per l’acquisto di un abbonamento per vedere le partite agonistiche di basket. In caso di impossibilità nello svolgere l’attività sportive a causa dell’emergenza sanitaria, come lo scorso anno, verranno effettuati i rimborsi per i giorni in cui le attività rimarranno chiuse”.

Le iscrizioni ai corsi per la nuova stagione di Lucca Academy Basket sono già aperte per tutti i nati fra il 2010 e il 2016, sia maschi che femmine. Chi desidera avvalersi di una prova gratuita per conoscere più da vicino questa realtà, a partire da oggi, può partecipare all’open week firmata Lab che andrà avanti dal 1 all’11 settembre. Per tutte le informazioni sulla partecipazione all’open week, sugli orari e sulle modalità di iscrizione ai corsi, è possibile contattare i referenti ai numeri 328-8280336 (Giacomo) o 339-1251211 (Alessio)