Tornare a muoversi in sicurezza, alla Ego al via il ‘Wellness september Festival’

Alla Ego è l’ora di tornare a muoversi, in assoluta sicurezza – anche grazie al nuovissimo EgoPark che farà da sfondo a tante attività outdoor – con un nuovo festival denso di eventi, incontri, lezioni, special class, emozioni e tanto altro. C’è tutto questo e molto di più nel fitto calendario di proposte dell’Ego Wellness September Festival, la nuova, grande rassegna firmata Ego Wellness che prenderà il via lunedì 6 settembre e andrà avanti per tutto il mese e alla quale tutti i lucchesi sono invitati a partecipare.

Un ricco palinsesto dedicato a tutti coloro che vorranno regalarsi straordinarie esperienze di movimento, in un contesto naturale nuovo e magico, per riequilibrare corpo e mente, ascoltare il sapere di figure esperte in vari settori del Wellness a tutto tondo, accettare sfide inedite, avvicinarsi per la prima volta a nuove pratiche e a nuove esperienze. Nella lunga serie di attività organizzate nel rispetto assoluto delle norme anticovid, infatti, ci sarà spazio per tutte le esigenze: sedute di allenamento, momenti educativi e culturali, incontri musicali ed emozionali, stati di energia pura e divertimento, occasioni di rigenerazione e riscoperta e tantissimo altro.

Un vero e proprio ‘viaggio’ lungo un mese, in un momento che non è certo stato scelto a caso: settembre, infatti, è un simbolo che, quest’anno, assume un significato ancora più profondo. Non solo perché, da sempre, nell’immaginario collettivo, rappresenta quella fase dell’anno che sa di rinascita, ma perché soprattutto in questo periodo storico porta con sé quella voglia di ripartenza di cui, oggi più che mai, abbiamo tutti un gran bisogno.

“Dopo una sospensione forzata durata mesi, poter tornare a organizzare quegli eventi che da sempre sono stati cuore e motore della proposta Ego, richiamando tutta la comunità lucchese e non solo, rappresenta un segnale importante di ripartenza e di speranza. – afferma l’Ad Renato Malfatti – L’Ego Wellness September Festival fa parte di quella normalità che ci manca ormai da troppo tempo. Ogni giorno il nostro lavoro è dedicato a questo: al far sentire bene le persone. Anche l’Ego Wellness September Festival rientra in quella missione che siamo orgogliosi di portare avanti da 39 anni con passione e dedizione”.

Molte attività in programma si svolgeranno ovviamente anche all’interno del Club, i cui ambienti sono tutti caratterizzati da igiene e pulizia e dotati di un sistema evoluto di ricambio di aria primaria che garantisce la piena sicurezza di tutti locali. Altre attività si terranno nell’area piscina e nell’EgoPark, l’innovativo spazio outdoor, unico e versatile che, in occasione dell’Ego Wellness September Festival, si trasformerà in un vero e proprio “palcoscenico” a cielo aperto, completamente immerso nella natura. Tre diverse zone complementari, per tantissime opportunità fitness e acqua fra cui scegliere, sempre in perfetto Ego Wellness Lifestyle.

Il calendario completo dell’Ego Wellness September Festival è disponibile sul sito www.egowellness.it nella sezione dedicata.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticovid, pertanto è necessaria la prenotazione tramite il sito; via email all’indirizzo info@egowellness.it o telefonicamente chiamando il numero 0583-342570.