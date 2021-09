Lucchese all’esame Cesena, Pagliuca: “Gara difficile, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”

Dopo il grande esordio in campionato con la vittoria di Imola, grazie alla magia di Semprini, la Lucchese è pronta per affrontare la corazzata Cesena. Una partita non certo facile, con i rossoneri chiamati a confermare le prestazioni positive delle prime uscite. Quella di domenica (5 settembre) sarà anche il battesimo stagionale della Pantera allo stadio Porta Elisa, che riapre le porte ai tifosi.

Mister Guido Pagliuca, che sarà assente in panchina per squalifica (ci saranno Carbone e Russo ndr), si gode la squadra: “La campagna acquisti? Sono felice di tutti i ragazzi, abbiamo completato la rosa. Ho un gruppo splendido che si allena in modo fantastico. Sono molto contento sia dei giocatori che delle loro caratteristiche. Tutto questo ha un senso se mettiamo l’essenza, ovvero voler a tutti i costi competere con l’avversario di turno. Questa settimana c’è un’avversaria tosta, che organizzazione, noi dobbiamo essere competitivi al massimo dal primo minuto alla fine”.

Contro il Cesena sarà assente bomber Nanni (convocato in nazionale), con il nuovo arrivo Fedato che potrebbe essere schierato subito in campo: “La squadra sta sopperendo a tante mancanze, dovute alla poca preparazione, attraverso l’atteggiamento – l’analisi del mister -. Un atteggiamento splendido, che sta alla base di tutto. Le condizioni per poter lavorar bene ci sono. Tutti i ragazzi mi hanno messo in difficoltà anche durante l’allenamento di questa mattina, possono giocare tutti. Sono tutti pronti ed ognuno può dire la sua. Nel ruolo di Nanni, proprio come caratteristica, abbiamo uno o due profili che possono sostituirlo: tra oggi e domani decidiamo chi. Ripeto, i ragazzi stanno tutti bene. Fedato si è sempre allenato con il Gubbio, Belloni è arrivato con grande entusiasmo e voglia che può sopperire alla preparazione atletica. Sono due giocatori che porteranno alla squadra esperienza, in una squadra molto giovane. Siamo contenti del loro arrivo, anche per le loro caratteristiche. Li abbiamo fortemente voluti con noi. Sono a disposizione per domenica. Non ancora ben chiara la formazione, tutti possono giocare”.

Al Porta Elisa arriva un avversario tosto: “Il Cesena, oltre ad avere una qualità individuale importante, è una squadra organizzata, che cerca sempre di giocare la palla da dietro usando il portiere come unica superiorità numerica – le parole di Pagliuca -. Noi dobbiamo essere bravi, attraverso le letture, a non concederla. Servirà attenzione. Il Cesena tra le favorite per il girone? Si parla anche di Entella, il nostro prossimo avversario, Reggiana, Pescara, Modena. Sono tutte squadre importanti e che hanno fatto investimenti importanti. Pensiamo una gara alla volta, pensiamo alla gara di Cesena, che è una finale. I ragazzi si sono preparati benissimo, hanno corso tantissimo e lottato tutta la settimana. È importante capire che la vittoria e la prestazione di domenica scorsa ha valore doppio se passa dalla conferma della gara con il Cesena. Dobbiamo ‘difendere’ la vittoria di Imola. Sarà fondamentale pensare alla presentazione: ci sarà da lottare, con il Cesena sarà una gara difficile”.

Una prima al Porta Elisa con il ritorno del pubblico allo stadio (con obbligo del green pass) dopo gli stadi a lungo vuoti a causa della pandemia: “Noi sappiamo l’importanza del dodicesimo uomo a Lucca, l’ho toccato con mano 5/6 anni fa. Per noi sono fondamentali i nostri tifosi, però siamo anche noi, attraverso la fame e la voglia di lottare per la maglia e la storia della Lucchese, che dobbiamo trasmettere entusiasmo, vanno trascinati. Ho sentito che da Cesena arriveranno molte persone, sarebbe bello che i nostri tifosi ci venissero ad aiutare, anche in un momento di disagio legato alla situazione Covid, con la curva che entra non entra. Sarebbe importante che venissero a sostenere la squadra, abbiamo bisogno di loro: sono il nostro dodicesimo uomo“.