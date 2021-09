Al Porta Elisa arriva il Cesena: tre ex nelle fila dei bianconeri

Lucchese, domani (5 settembre) è il giorno dell’esordio casalingo. Al Porta Elisa arriva il Cesena, un’altra nobile decaduta del calcio italiano.

I romagnoli partecipano per il terzo anno consecutivo al campionato di serie C, dopo il fallimento avvenuto nell’estate del 2018. Lo scorso anno dopo aver chiuso la stagione al settimo posto hanno perso al secondo turno dei playoff per 3 a 2 in casa con il Matelica per un gol incassato al’ottavo minuto di recupero. Domenica scorsa il cavalluccio marino ha debuttato davanti al proprio pubblico ma non è andato oltre il pareggio a reti bianche con il Gubbio. Sempre in casa nell’esordio in Coppa Italia aveva battuto per 3-1 la Pistoiese con gol di Zecca in apertura, pareggio di Bortolussi dopo la mezz’ora e gol di Caturano a metà ripresa, prima della rete della bandiera arancione siglata da Sabotic.

Volti nuovi

Sono 10 i volti nuovi nel club bianconero, di cui cinque arrivati con la formula del prestito. In difesa dall’Empoli arriva Andrea Adamoli lo scorso anno alla Lucchese, dal Genoa nel campionato scorso in prestito alla Pergolettese sbarca in bianco-nero Antonio Candela, dalla Juventus arriva Erasmo Mulè nella stagione precedente alla Juve Stabia e dalla Spal approda in Romagna Moustapha Yabre di nazionalità del Burkina Faso. A centrocampo dal Monza arriva Nicola Rigoni mandato in prestito a Pescara a gennaio 2021. In avanti arriva dal Milan Riccardo Tonin. A titolo definitivo arrivano i figli d’arte Alessio Brambilla dal Milan e Nicholas Pierini di proprietà del Sassuolo a Ascoli fino a gennaio 2021 prima di passare al Modena. Il Cesena si è assicurato nella linea mediana Carlo Ilari dal Teramo e Giovanni Nannelli dalla Lucchese.

Ex

Sono tre i calciatori bianconeri che hanno vestito la casacca rossonera. Il difensore Adamoli 29 presenze e un gol lo scorso anno con la Pantera, il centrocampista Giovanni Nannelli 62 presenze complessive nelle due ultime annate in rossonero condite da 4 gol e l’attaccante Mattia Bortolussi a Lucca dal 2017 al 2019 con 72 presenze e 10 centri

Allenatore

Il tecnico di Vaprio d’Adda, William Viali, è al suo terzo mandato sulla panchina cesenate. L’ex difensore di Lecce e Fiorentina, guida i romagnoli dal 28 gennaio 2020 subentrando a Francesco Modesto. La sua carriera da tecnico inizia alla guida del Fiorenzuola nel campionato 2010-11 in Ssrie D, dopo le dimissioni dell’allenatore b. Dopo aver allenato gli allievi nazionali del Parma da gennaio 2012, l’anno successivo diventa allenatore della Lupa Piacenza compagine nata dopo il fallimento degli emiliani con i quali vince il campionato d’Eccellenza e l’anno successivo viene esonerato a fine ottobre per essere richiamato nei primi giorni dell’anno seguente chiudendo al sua esperienza al terzo posto venendo battuto ai playoff. Nel giugno 2015 prende il posto di Franzini alla conduzione tecnica della Pro Piacenza salvandosi ai playout. Dal giugno 2016 fino a marzo dell’anno seguente siede sulla panchina del Sud Tirol. Il 5 dicembre 2017 subentra sulla panchina del Cuneo salvandosi dopo lo spareggio salvezza con il Gavorrano. Dopo un esperienza iniziata, interrotto e poi ripresa al Novara, arriva la chiamata dei romagnoli.

Rosa

Portieri: 22 Benedetti Elia, 30 Bizzini Alessandro, 1 Fabbri Davide, 33 Nardi Michele

Difensori: 19 Adamoli Andrea, 2 Candela Antonio, 15 Ciofi Andrea, 27 Gonnelli Lorenzo, 98 Lepri Tomas, 3 Maddaloni Rosario Damiano, 13 Mulè Erasmo, 79 Yabre Moustapha

Centrocampisti: 8 Ardizzone Francesco, 14 Berti Tommaso, 6 Brambilla Alessio, 16 Ilari Carlo, 11 Munari Davide, 17 Nannelli Giovanni, 5 Steffè Demetrio

Attaccanti: 20 Bortolussi Mattia, 9 Caturano Salvatore, 10 Pierini Nicholas, 44 Shpendi Cristian, 99 Tonin Riccardo, 7 Zecca Giacomo

Assenti

Per la sfida del “Porta Elisa” mancheranno il portiere Benedetti e l’attaccante Shpendi. Entrambi hanno risposto alle convocazione delle rispettive nazionali. L’estremo difensore per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 22 con San Marino, giocherà nella stessa giornata di domenica (5 settembre) in casa con la Polonia alle 20,45 e il giovane albanese sosterrà con l’under 19 due gare amichevoli contro Israele.

Arbitro

È stato designato Alberto Ruben Arena di Torre del Greco con gli assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Benedetto Torraca di La Spezia. Il quarto ufficiale è il signor Roberto Lovison di Padova. Il direttore di gara campano è al suo terzo anno in serie C, per la prima volta arbitra i rossoneri, mentre ha diretto il 25 novembre 2018 i bianconeri in serie D, nella gara pareggiata per 1-1 con il Campobasso. Locali avanti con Ciofi e replica molisana con Giacobbe. In quell’anno dopo il fallimento la squadra aveva assunto il nome di Romagna Centro Cesena dopo l’affiliazione con l’altra società del territorio.

Precedenti

18 anni fa l’ultimo confronto al Porta Elisa il 19 ottobre 2003 finì 1-1, risale all’anno precedente l’ultima vittoria del Cesena per 2-0 avvenuta il 29 settembre 2002 con gol di Luppi e Myrtaj. Il bilancio complessivo partendo dal primo confronto giocato il 29 settembre 1946 e vinto dalla Lucchese per 3-0 è di 9 vittorie della Pantera, 3 pareggi e 3 vittorie del Cavalluccio Marino. La Lucchese non batte il Cesena dal 5 maggio 2002 imponendosi per 4-1 con i sigilli di Zhabov, Tarantino e una doppietta di Carruezzo, il Cesena andò in gol con Denis. Le ultime 4 sfide giocate in Toscana sono state tutte valevoli per il campionato di serie C. l’anno in cui i rossoneri andarono ad un passo dalla serie B perdendo la finale playoff con la Triestina.