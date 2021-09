Memorial Cordischi, in casa Tau è tempo delle gare ad eliminazione diretta. Prendono infatti il via domani (5 settembre) i quarti di finale dopo la fase a gironi del torneo dedicato alla categoria giovanissimi anno 2008.

Domani a partire dalle 16,30 queste le sfide: Tau Calcio – Lucchese, Pisa – Sestese, Pontedera – Sporting Pietrasanta, Cgc Capezzano Pianore – Giovani Fucecchio.

Martedì (7 settembre) dalle 18,30 le semifinali, giovedì (9 settembre) alle 20,15 la finalissima preceduta dalla finale per il terzo posto (alle 18,30).

Nel primo turno sono state eliminate Pistoiese, Tempio Chiazzano, Zenith Prato, Pro Livorno, Affrico, Atletico Lucca, Carrarese e Limite e Capraia.

“A nome Tau Calcio Altopascio ci tengo a ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato fino a questo punto al 27esimo torneo Memorial Antonio Cordischi – ha commentato Raffaello Giannini, responsabile della sicurezza e dell’organizzazione tornei ed eventi per la società amaranto – Tutte le squadre hanno dimostrato il massimo impegno e nella situazione delicata che tutti conosciamo, anche una grande attenzione e professionalità sul campo. Per questo ci teniamo a ringraziare tutte le società che hanno partecipato, cogliendo l’occasione per fare il nostro in bocca al lupo alle qualificate per le fasi finali. Un altro ringraziamento vogliamo farlo a tutti i nostri sponsor che continuano a sostenerci nell’organizzazione dei tornei, senza di loro sarebbe impossibile mettere su eventi come questo”.

Foto studio Nucci