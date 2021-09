Di Lorenzo, primo gol in nazionale nel 5-0 alla Lituania: “Serata indimenticabile”

Un'altra serata indimenticabile per Giovanni Di Lorenzo con la maglia della nazionale. Dopo i pareggi (deludenti e con tante, troppe critiche) con Bulgaria e Svizzera, ieri (8 settembre) l'Italia ha spazzato via la Lituania 5-0 allo stadio di Reggio Emilia conquistando tre punti preziosi verso la qualificazione al mondiale di Qatar 2022.

Alla festa azzurra ha partecipato anche Giovanni Di Lorenzo, che ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra. È il 9' della ripresa, l'Italia è già avanti 4-0 con i gol dei giovani Kean e Raspadori. Al tabellino si aggiunge anche il terzino di Ghivizzano: il suo cross dalla destra si trasforma in un pallonetto alle spalle di Šetkus.

Esplode la gioia di Giovanni Di Lorenzo, ormai diventato un punto fermo della nazionale di Mancini: "Volevo crossare ma la palla è andata dentro - ammette il beniamino di Ghivizzano -. Sono contento per il primo gol con la maglia azzurra, ma soprattutto per la vittoria perché era veramente importante portare a casa i tre punti. Mancini ci ha sempre detto di stare tranquilli e fare quello che abbiamo sempre fatto in questi mesi. Ci sta di non essere tanto brillanti a inizio stagione, ma stasera abbiamo segnato parecchi gol e siamo felici per la vittoria e per un record davvero incredibile che cercheremo di allungare ancora".

Anche l'Empoli, squadra con cui Di Lorenzo ha conquistato la serie A ed è esploso, si congratula con il terzino di Ghivizzano con un post sui social: "Complimenti Giovanni per il tuo primo gol con la nazionale italiana di calcio ".

Per la serata speciale e indimenticabile, Giovanni Di Lorenzo ha avuto dei tifosi di eccezione direttamente da Ghivizzano che hanno portato fortuna. Tra loro anche l'assessore del comune di Coreglia e grande appassionato di sport Emilio Volpi.