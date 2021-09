Successo per lo stage a Gorfigliano dell’Aikido Renwakay

L’asd Aikido Renwakai si conferma al vertice dell’alta formazione marziale visto il successo di un altro stage internazionale di Aikido. L’evento si è svolto in modo conforme a quanto stabilito dal vigente protocollo anti Covid-19 ed è stato condotto dal maestro Alain Tendron, cintura nera di alto livello (sesto dan Aikikai di Tokyo) nonché direttore tecnico e referente mondiale dell’associazione Renwakai.

Dotato di una profonda conoscenza dell’aikido e grande esperienza come insegnante, Tendron ha illustrato molti aspetti fondamentali per una corretta pratica dell’Aikido e fornito fondamentali indicazioni per una esecuzione più incisiva e corretta delle tecniche. Lo stage si è svolto nei giorni 26-29 agosto a Gorfigliano alla bella tensostruttura del campo sportivo presente in via della maestà grazie alla costante collaborazione con il Comune di Gramolazzo e con la struttura mini hotel.

I corsi di Aikido promossi dalla Renwakai si svolgono a Lucca, in modo conforme al vigente protocollo anti Covid-19, al Dojo in Via di Tiglio (nel polo Apici), nei giorni di martedì e venerdì: costanti informazioni per i corsi di bambini ed adulti sul sito www.renwakai.it oppure scrivendo a info@renwakai.it .