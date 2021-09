Finisce il 27esimo trofeo Memorial Antonio Cordischi, che ha visto protagoniste allo stadio di Altopascio ben 16 squadre totali. La finalissima si è giocata ieri (9 settembre), alle 20,10, ed ha visto trionfare per 2 a 0 il Tau Calcio Altopascio contro l’Ac Pisa. La finale per il 3° e 4° posto invece ha favorito l’Us Città di Pontedera contro i Giovani Fucecchio 2000.

Raffaello Giannini, responsabile organizzazione eventi e sicurezza per la società amaranto, ha commentato la fine del torneo cogliendo l’occasione per ringraziare tutte le società. “Il Tau Calcio ci tiene a ringraziare tutte le squadre partecipanti al 27’ Trofeo Memorial ‘Antonio Cordischi’ per l’impegno e la grande professionalità dimostrate. Ringraziamo anche i nostri sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione del torneo, in particolare l’azienda Benso Tuscany con la quale abbiamo organizzato la premiazione per la top 11 del torneo. Siamo ovviamente molto soddisfatti, come società, di aver vinto questa 27’ edizione del Cordischi e colgo l’occasione per fare i complimenti ai nostri ragazzi e anche a quelli del Pisa che hanno disputato un grandissimo torneo, così come tutte le altre squadre”.

Tabellino della finale

Tau Calcio – Pisa 2-0

TAU CALCIO: Piangentini, Sarti, Soldati, Landucci, Landi, Frediani, Colaciuri, Morosi, Paja, Ribechini, Moretti. A disp.: Nomelli, Mazzotta, Colzi, Innocenti, Romani, Di Sessa, Mei, Rocchiccioli, Villamagna. Allenatore: Vannini

PISA: Fagioli, Filippi, Gatto, Giacomelli, Guelfi, Lenzoni, Lila, Manetti, Mengali, Milli, Ruberti. A disp.: Di Tonno, Ficcanterri, Gega, Lega, Lorenzoni, Moriani, Ontani, Tangelli, Turini. Allenatore: Rocca

MARCATORI: Paja (T), Frediani (T)

Premiazione top 11 Benso Tuscany

Miglior portiere: Federico Del Carlo (Lucchese 1905)

Migliori difensori: Diego Cialoni, (Sporting Pietrasanta), Alessio Campetti (U.S Città di Pontedera), Samuele Lenzoni (A.C Pisa)

Migliori centrocampisti: Duccio Degli Innocenti (Sestese Calcio), Umberto Landucci (Tau Calcio Altopascio), Gabriele Colaciuri (Tau Calcio Altopascio)

Migliori attaccanti: Matteo Paja (Tau Calcio Altopascio), Nicola Giuntoli (Capezzano Pianore), Andrea Casini (Giovani Fucecchio)

Foto scattate dallo studio fotografico di Paolo Nucci