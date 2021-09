Un fine settimana dedicato al rugby sui campi dell’acquedotto

Un fine settimana tutto dedicato alla palla ovale quello che sta per iniziare con l’Associazione sportiva dilettantistica Rugby Lucca. Domani (11 settembre) e domenica la società riapre i cancelli della propria struttura alla comunità con due eventi: l’Open day e il tradizionale Memorial Bernardo Romei, arrivato alla sua sesta edizione.

Sabato, dalle 15, grandi e piccini potranno calcare l’erba dei due campi della società per avere un assaggio di quello che è il rugby e dell’offerta sportiva che anche quest’anno l’Asd Rugby Lucca propone. Ce n’è davvero per tutti: bambini, bambine, ragazzi e ragazzi, dai piccoli dell’under 5 (si può iniziare a giocare divertendosi davvero da piccolissimi, in totale sicurezza) ai “grandi” della squadra seniores. Non manca neanche la soluzione per i genitori, che possono provare a cimentarsi nel rugby touch, l’alternativa senza placcaggi. Al campo, gli interessati troveranno educatori, allenatori e giocatori ai quali chiedere informazioni e con i quali prendere i primi contatti con la palla ovale.

Domenica, dalle 10, si terrà uno degli appuntamenti annuali più attesi dell’Asd Rugby Lucca, il Memorial Bernardo Romei, giornata durante la quale si ricorda il fondatore e per anni punto di riferimento come giocatore e come allenatore di quella che allora era solo una squadra di rugby e oggi è una realtà che conta quasi 200 tesserati. La giornata si aprirà con un triangolare che vedrà scendere in campo la squadra under 15 di casa contro i pari età di Pontedera e Rosignano. Nel pomeriggio, l’allenamento congiunto della rappresentativa femminile e, a seguire, l’amichevole della squadra seniores.