Puccini 10K Carnival Edition, un successo

Non poteva esserci prologo migliore per il Viareggio 2021 Carnevale Universale, il clamoroso ritorno della sfilata dei carri con tutto il contorno carnascialesco che avrà luogo questa settimana. Un recupero per lo stop imposto dalla pandemia che ha coinvolto anche gli organizzatori della Puccini Half Marathon, ma non potendo ancora allestire la mezza (che tornerà nel prossimo inverno) ci si è dedicati a una prova nata appositamente per chiudere il lungo digiuno podistico, la Puccini 10K Carnival Edition, che si è dimostrata un grande successo richiamando molti appassionati da ogni parte della Toscana per una gara che ha anche avuto il pregio di non presentare i “soliti noti”, dando così all’evento la massima incertezza sul suo esito fino alle battute finali.

Il successo è andato ad Alessio Panicucci (Circolo Ricreativo Solvay) che in 33’27” ha lasciato a 26” Simone Orsucci (Atl.Virtus Lucca) mentre terzo ha chiuso Diego Giannini (Atl.Pietrasanta Versilia) a 35”. Un successo abbastanza netto quello di Panicucci, imitato da Luciana Bertuccelli (Pro Avis Castelnuovo Magra) che in 38’29” ha prevalso sulla coppia del Gs Lammari formata da Claudia Marietta, a 1’24” e Denise Cavallini (al secondo podio in una settimana dopo quello alla Corriprimavera Laviosa) a 1’51”.

La manifestazione, inserita nel Festival dello Sport, è stata fortemente voluta non solo dagli organizzatori, ma anche dall’amministrazione locale intenzionata a rilanciare con forza il legame fra podismo e il Grande Maestro a Viareggio. Un sentito grazie va anche alle associazioni locali che hanno reso possibile questa uscita agonistica in un periodo non solito per la città, dimostratosi però molto adatto e magari ripercorso in futuro.