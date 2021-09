Basket Le Mura e Circolo Tennis Lucca, presentazione per due a Vicopelago

Due eccellenze femminili riunite in un evento, inedito nel suo genere per la città di Lucca, per celebrare l’avvio delle rispettive stagioni agonistiche. Accomunate dall’aver vinto uno scudetto, il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca e il Circolo Tennis Lucca, campione d’Italia in carica, presenteranno ufficialmente i propri organici giovedì (23 settembre) alle 18 al circolo di Vicopelago.

Saranno mesi ricchi di sfide per questi due club: il Basket Le Mura inizierà domenica 3 ottobre la dodicesima stagione consecutiva in serie A1, il Ct Lucca Vicopelago una settimana più tardi inizieranno il loro cammino verso la difesa del titolo tricolore. Per la società del presidente Rodolfo Cavallo la stagione 2021-2022 ha due parole chiave: continuità e novità.

“Continuità poiché andiamo ad affrontare il dodicesimo campionato di fila nella massima competizione nazionale, e proseguiamo il fondamentale sodalizio con Gesam Gas e Luce, che sarà affiancata da altre rilevanti new entry – ha dichiarato il numero uno del club biancorosso – Durante la presentazione avremo il piacere di celebrare gli sponsor storici che hanno aiutato e ci aiutano tuttora nel proseguimento dell’attività sportiva. Quando si parla di novità, invece, il primo pensiero non può che andare al progetto New Generation assieme a Nico Basket, Le Mura Spring e Lucca Academy Basket che ha già dato i primi frutti. Carlotta Gianolla e Sofia Frustaci, che ha dimostrato di che pasta è fatta nell’amichevole contro Empoli, sono approdate a Lucca mentre le giovani Vittoria Farnesi e Lavinia Cibeca hanno fatto il percorso inverso per cimentarsi in un campionato impegnativo come quello di serie A2. Stesso discorso va applicato alle Spring, che rimane la nostra società satellite, dalle quali sono nate cestisticamente Elisabetta Azzi e Sara Valentino. Quest’annata, inoltre, sarà quella della partenza concreta e definitiva del Lab, progetto a quattro mani con il Basketball Club Lucca che ringraziamo per aver intrapreso questo percorso assieme. Non ultima, dal punto di vista tecnico, l’attesa per le due nuove americane, Sydney Wiese e Blake Julia Dietrick che attendiamo non appena finiranno i loro impegni in Wnba”.

Alla serata potranno accedere i possessori del green pass.