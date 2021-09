Lucchese-Olbia, ecco come acquistare i biglietti

Da oggi (14 settembre) è possibile acquistare i biglietti per assistere alla partita Lucchese – Olbia, in programma domenica (19 settembre) alle 17,30.

I biglietti sono acquistabili al point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari: oggi (14 settembre) fino alle 19,30, da domani (15 settembre) a venerdì (18 settembre) dalle 15,30 alle 19,30, sabato 18 settembre dalle 10 alle 13 e domenica 19 settembre in orario continuato dalle 11 alle 15.

Questi i prezzi dei biglietti: per la gradinata sono 19 euro più un euro di diritti di prevendita, per la curva 12 euro più ddp, per la gradinata under (dagli 8 ai 14 anni) sono 9 euro più ddp mentre per la curva under (dagli 8 ai 14 anni) 7 euro più ddp.

I biglietti sono acquistabili anche online, sul sito Go2 clicca qui. L’ingresso allo stadio sarà concesso soltanto a chi è in possesso del green pass. La certificazione verde Covid 19 non sarà richiesta al momento dell’emissione del tagliando, ma nella fase di accesso allo stadio.