Sabato scorso (11 settembre) si è conclusa al centro sportivo Gianni D’Addario di Lamporecchio la prima serie di open day della Scuola calcio Inter organizzati dal Tau Calcio.

All’evento erano presenti il sindaco Alessio Torrigiani, l’assessore allo sport Alessandro Bochicchio, il delegato regionale Figc Stefano Riccomi, il responsabile tecnico progetto Scuola calcio inter Marco Grazzini, la psicologa Elisabetta Fanti e il responsabile Scuola Calcio Inter di Lamporecchio Angelillo Nadio. Per il Tau Calcio erano presenti i responsabili Paolo Lepori e Marco Ghera.

Foto 3 di 9

















“Il centro sportivo Gianni D’Addario di Laporecchio si va ad aggiungere, come nuovo polo ufficiale della Scuola Calcio Inter, a quelli di Carraia (Checchi Calcio) e di Porcari (Planet) – ha commentato Paolo Lepori -. Il progetto sta crescendo e ci sono sempre più richieste, per questo abbiamo deciso di estendere gli open day a tutto il mese di settembre, dando la possibilità alle famiglie di fare una prova dal lunedì al venerdì nei poli attivi in quel giorno della settimana”.

In particolare al Planet di Montecarlo sarà possibile fare la prova il lunedì e il mercoledì dalle 17,30 alle 19. Per informazione e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 329 2618196 (Paolo), 339 8589889 (Marco), 0583 216051 (Segreteria) o scrivere a scuolacalciointer@taucalcioaltopascio.it.