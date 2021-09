Amore e Vita, il brianzolo Marco Tizza indosserà la maglia azzurra alla Coppa Sabatini

Si è conquistato ancora una volta la fiducia dei commissari tecnici Davide Cassani e Marino Amadori: domani (16 settembre) Marco Tizza vestirà la maglia azzurra della nazionale italiana alla Coppa Sabatini.

Grande soddisfazione in casa Amore e Vita per l’ennesima convocazione del corridore brianzolo, leader del team Fanini, a soli dieci giorni dal Campionato del mondo.

“Siamo davvero soddisfatti– commenta Cristian Fanini – ci speravamo tanto perché Marco è un atleta solido e di talento, un vero professionista serio che non cerca mai scuse o scorciatoie e che con continuità e determinazione dimostra sempre di essere affidabile e competitivo ad alti livelli in tutto l’arco della stagione. Negli ultimi tre anni con noi ha vestito la maglia della nazionale in molte occasioni, compreso qui a Peccioli, dove l’anno scorso ha conquistato un ottimo 13 posto. Pertanto è naturale partire questa volta per migliorare quel piazzamento, sempre se avrà la fiducia dei tecnici durante la competizione. Tizza meriterebbe un grande risultato a questo punto della sua carriera. E’ pronto e maturo al punto giusto per puntare ad una svolta decisiva, quindi speriamo che possa fare un’ottima prova con un palcoscenico mondiale come quello dei partenti al via domani. Siamo consci che sarà difficile, però si è preparato benissimo in altura e fisicamente è pronto per dare battaglia su di un percorso che è oltremodo adattissimo per lui”.