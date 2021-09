Coppa Toscana, i risultati dalla Promozione alla Seconda Categoria

Coppa Toscana, ecco come è andata la giornata dalla Promozione alla Seconda Categoria

Promozione

Virtus Marina di Massa – Cgc Capezzano Pianore 1-3

Pieve Fosciana – Lammari (riposa Villa Basilica) 3-1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Lucchesi, Cavani D., Barsotti, Pietrazzani, Pieri, Babboni, Parmigiani, Bosi, Remaschi, Dini C. A disp.: Tocchini, Giusti, Dini D., Cavani N., Bachini, Bonini, Cristiani, Turri, Teani. All.: Contadini

LAMMARI: Scatena, Berruti, Dianda, Chetoni, Bonini, Borelli, Paolini, Marzi, Biggi, Morelli, Bacci. A disp.: De Canini, Sheta, Burgalassi, Lacedra, Picchi, Casini, Zaffora, Dinelli, Antonelli. All.: Menichilli

RETI: 4’pt rig. e 25’st Remaschi, 12’st rig. Bacci, 23’st Barsotti

NOTE: Al 17’st Remaschi fallisce un calcio di rigore

Prima Categoria

Molazzana – Vagli 0-1

Pietrasanta – Forte dei Marmi (riposa Corsanico) 5-1

PIETRASANTA: Ceragioli G., Szabo (Guidotti), Benedetti, De Witt, Ceragioli S., Giannantoni, Bondielli, Bonfigli, Bertuccelli (Laucci), Tosi (Mancini), Maggiore (Russo). A disp. Bedei, Beraglia, Crovi, Giannarelli, Raffaeta. All.: Bucci

FORTE DEI MARMI 2015: Iacopi, Angeli (Di Foggia), Gabrielli, Moussa, Garbati, Cimardi (Pugliese), Tedeschi Gia., Tedeschi Gl. (Pieraccioli), Maggi (Bresciani), Lossi, Tarabella (Lo Monaco). A disp. Gozzoni, Marku, Saetta, Colasanto. All.: Bertolla

ARBITRO: Bianchi di Carrara

RETI: 1’pt e 13’pt rig. Maggiore, 27’pt Lossi, 2’st Bondielli, 13’st e 22’st Bertuccelli

Academy Porcari – Atletico Lucca (Folgor Marlia) 2-0

Torrelaghese – Calci 1-1

Seconda Categoria

Fortis Camaiore – Lido di Camaiore 1-1

Massarosa – Viareggio 2-1



Pontecosi – New Team (riposa Barga) 0-1

PONTECOSI: Nelli, Gennaro, Pellegrinotti, Massei, Marigliani, Pieroni, Lunardi, Marigliani, Micchi, Martini Adami, Venanzi. A disp.: Guidetti, Angelini, Triti, Bravi, Vanoni, Kalem, Angelini. All.: Pierotti

NEW TEAM: Grassi, Turri, Wurach, Bacci, Rossi, Lartini, Alfredini Andrea, Biagiotti, Alfredini Anthony, Brucciani, Taddei. A disp.: Peccioli, Bartogli, Corazza, Franchi, Giani, Pellegrinotti, Satti, Sebastiani, Viviani.

RETI: 1’pt Rossi

NOTE: Espulsi Alfredini Anthony al 37’pt e Massei al 38’st

Gallicano – Corsagna (Fornoli) 3-1

GALLICANO: Grassi, Turri, Wurach, Bacci, Rossi, Lartini, Alfredini A., Brucciani, Taddei. A disp.: Peccioli, Bertogli, Grazia, Franchi, Guiani, Pellegrinotti, Satti, Sebastiani, Viviani.

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Longhi, Lucchesi A., Lucchesi M., Martino, Eramnazi, Spicciani, Drame Banou, Castelli, Matteucci. A disp.: Cheli, Alberigi, Tuzi, Biviano, Madrigali, Lencioni, Tulipano, Biagi, Bertolacci. All.: Moretti.

RETI: 10’pt Taddei, 23’pt Castelli, 10’st Brucciani

Borgo a Mozzano – San Filippo (San Macario Oltreserchio) 0-1

BORGO A MOZZANO: Simoni, Morganti, Fede D., Menicucci, Di Lorenzo, Crea, Gimbri, Ruocco, Oliokwe, Fati, Massei. A disp.: Fede A., Ceccherelli, Barsi, Bertolozzi, Lunardi, Giusti, Porio, Piercecchi. All.: Piercecchi

SAN FILIPPO: Gragnani, Del Barga, Genovali, Nottoli, Marchetti, Matteuzzi, Gabrielli, Lencioni,. Niccoli, Francalacci, Rugani. A diasp.: Roberti, Torricelli, Spinetti, Salvadori, Caiazzo, Biagi, Gallo. All.: Caiazzo

ARBITRO: Foresi di Livorno

RETI: 8’st Nottoli

NOTE: Espulso al 42’st Bertolozzi

Montecarlo – Academy Tau 0-0

MONTECARLO: Tafani F., Pucci, Ricci, Biondi, Martinelli, Dudine, Gentile, Battaglia, Biagi, Del Grande, Morra. A disp.: Biondi, Bastiani, Tafani A., Rossi, Carrara, Ancona, Pieroni, Annoni. All.: Maino.

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Spatola, Gioè, Del Sarto, Giusfredi, Milanesio, Centoni, Miserendino, Ruggiero, Di Furia. A disp.: Bolognesi, Bonaccorsi, Lena, Vannucci, Vanni, Tambellini, Da Valle, Lunardini, Bertocchini.

ARBITRO: Di Spigno di Livorno

Per apparire con i tabellini su Lucca in Diretta inviate Whatsapp al 346.6194740 o una mail a redazione@luccaindiretta.it