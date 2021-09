Inizio stagione da dimenticare per le lucchesi di serie D

Non è proprio un esordio da incorniciare quello delle formazioni della provincia di Lucca nel girone D di serie D: tre sconfitte interne che fanno partire male le compagini nostrane.

Parte male il Ghiviborgo in casa con il Sassomarconi: in 17 minuti la squadra biancorossa è già sotto di quattro gol. Solo la doppietta di Marquez, sempre nel primo tempo, e un altro gol nel finale, rendono meno amara la situazione. Nel finale anche il quinto gol degli emiliani d’Appennino.

Cade in casa sotto i colpi del Ravenna il Real Forte Querceta di Vitaliano Bonuccelli. Un gol nel primo tempo e due nella ripreaa e i giallorossi archiviano la pratica del Necchi Balloni.

Non va meglio al Seravezza di Ruvo che cade in casa con il Lentigione. Benedetti illude di poter far concedere ai versiliesi il bis dell’esordio di Coppa ma l’undici di Serpini in apertura di ripresa ribalta il risultato per l’1-2 finale.

I risultati

Ghiviborgo – Sassomarconi 3-5

GHIVIBORGO: Radano, Riccioni, Tesi, Monacizzo, Grea, Lischi, Lauria, Ghini, Marquez, Fazzi, Aloia. A disp.: Nucci, Nottoli, Bachini, Baggiani, Romani, Fantini, Belluomini, Tragni, Pazzaglia. All.: Bifini

SASSO MARCONI: Auregli, Luccarini, Biguzzi, Pedrelli, Serra, Colarieti, Testoni, Torelli, Fiorentini, Monti, Jassey. A disp.: Genovese, Zannoni, Medi, Pederzani, Parlanti, Errichiello, Draghetti, Negri, Boriani. All.: Della Rocca

RETI: 5’pt Torelli, 8’pt, 12’pt e 17’pt Fiorentini, 21’pt, 25’pt, 35’st Marquez, 24’st Draghetti

Real Forte Querceta – Ravenna 0-3

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Bertoni, Bartolini, Cintoi, Bechini, Centonze, Amico, Di Paola, Lazzarini, Gargani. A disp.: Citti, Della Pina, Contipelli, Meucci, Lazzoni, Pegollo, Ricci, Ballani, Aquilante. All.: Bonuccelli

RAVENNA: Botti, Grazioli, Magnanini, Lussignoli, Antonini, Polvani, Calì, Spinosa, Guidone, Saporetti, Ambrosini. A disp.: Salvatori, De Angelis, Crispino, Nagy, Ceccuzzi, Haruna, Sylla, Mascanzoni, Macri. All.: Dossena

RETI: 28’pt Saporetti, 39’st Cali, 4’st Spinosa

NOTE: Espulsi al 40’pt Di Paola per somma di ammonizioni e al 30’st Polvani per somma di ammonizioni

Seravezza – Lentigione 1-2

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podestà, Vietina, Maccabruni, Diana, Chella. A disp.: Vannucchi, Vignozzi, Magistrelli, Mancino, Turco, Kozlov, Del Frate, Bedini, Da Pozzo. All.: Ruvo

LENTIGIONE: Sorzi, Iodice, Agyemang, Zagnoni, Lorenzani, Tarantino, Caprioni, Bouhali, Formato, Staiti, Sala. A disp.: Galeazzi, Bonetti, Carpio, Rossini, Martino, Barani, Sanat, Canrossi, Adusa. All.: Serpini

RETI: 9’pt Benedetti, 4’st Zagnoni, 13’st rig. Caprioni

Per apparire con i tabellini su Lucca in Diretta inviate Whatsapp al 346.6194740 o una mail a redazione@luccaindiretta.it