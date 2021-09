Serie C di baseball Pantere Lucca sconfitte con onore dai Redskins di Imola

Sabato i ragazzi della serie C di baseball delle Pantere Lucca hanno disputato l’incontro valido per il proseguimento del percorso verso la serie B contro i Redskins di Imola.

Il risultato è andato a favore della squadra avversaria per 7-2, squadra molto forte che vanta un passato in serie A2, ma i lucchesi, dopo i primi inning con alcuni errori dovuti all’inesperienza, al timore e alla pioggia battente, sono entrati nel meccanismo del gioco duro e per 5 inning hanno tenuto gli avversari a zero punti.

Complimenti a tutti i ragazzi e al manager Amaurys Suarez per aver dato a una partita con belle giocate anche se terminata con un ko.