Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo rispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vicecampionessa regionale sui 300 ostacoli con il crono di 50.32 e bronzo sugli 80 ostacoli. Questi sono solo i principali risultati del fine settimana di Cadetti e Cadette della Virtus Lucca impegnati a Campi Bisenzio nei campionati regionali di categoria.

Bravi negli 80 e nei 300 metri Vutha Locci, Cristian Cordoni, Gabriele Carignani, Sauro Fanucchi, Nicholas Pellegrini, Simone Melani e Matteo Luti; nei 1000 metri Tommaso Virdis, Vutha Locci, Matteo Luti, Joseph Manfredi; nei 2000 Sebastiano Simonetti e Matteo Luti. Doppia fatica anche per Leonardo Pierotti, quinto nei 300 ostacoli e sesto nei 100 ostacoli. Per il salto in alto buona prova di Joseph Manfredi mentre nel lungo bene Marco Pardini sesto seguito da Gabriele Giannotti, Simone Melani e Matteo Luti. Quinto posto per Gabriele Gianotti nel triplo e quarta posizione per Sauro Fanucchi nel lancio del matello.

Tra le cadette, Aurora Massaglia vince agevolmente il lungo precedendo le compagne di squadra Elena Abetini, Bianca Pellini e Veronica Landucci. Nel triplo invece, la vittoria di Aurora Massaglia arriva insieme al quinto posto di Elena Abetini e all’ottavo di Chiara Franceschini. L’ottimo terzo posto di Giada Bartolozzi negli 80 ostacoli va a braccetto con la quinta posizione di Veronica Landucci. Molto bene anche Bianca Pellini, quarta nel salto in alto e buone prove di Martina Di Cesare, Elena Panerai, Elena Boschi, Sara Isola, Bianca Pellini, Adriana Vannucci, Emilia Giambastiani e Stella Bullari negli 80 e nei 300 metri; nei 1000 brave Adriana Vannucci, Elena Abetini, Emilia Giambastiani e Martina Boschi.

Il ringraziamento della società va anche ai componenti del settore tecnico nelle figure di Francesco Giannotti, Caterina Consani e Federico Anselmi oltre ai tecnici dello staff agonisti. A coronamento dei risultati raggiunti arriva infine la convocazione per Aurora Massaglia, chiamata a rappresentare la Toscana nel salto in lungo ai prossimi campionati italiani per regioni che si disputeranno a Parma dal 1 al 3 ottobre.