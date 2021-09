Dopo una lunga causata dalla pandemia, il centro equitazione La Luna è tornata a ospitare il cavaliere internazionale di salto ostacoli Filippo Marco Bologni per uno stage di perfezionamento nella disciplina.

Quindici i cavalieri provenienti per l’occasione da più parti di Italia che hanno potuto partecipare sia con cavalli di proprietà sia usufruire degli animali messi a disposizione dalla scuderia. Gli allievi sono stati divisi in tre gruppi a seconda del loro livello agonistico e, seguiti individualmente con esercizi tecnici e consigli per il miglioramento nelle loro prestazioni equestri, in vista dei prossimi impegni sportivi. Lo stage si è svolto nel campo di sabbia di circa 3500 metri quadrati, oggetto di riqualificazione nell’ultimo mese, inaugurato per l’occasione.

L’assessore con delega allo sport Stefano Ragghianti ha colto l’occasione per incontrare e conoscere il cavaliere performer e seguirlo nelle fasi di insegnamento sia ai cavalieri che ai loro cavalli. Filippo, che è stato per ben 6 volte campione italiano, con un palmares comprensivo di due medaglie agli europei ha ancora tanti obiettivi avanti a sé: ha infatti siglato recentemente un’importante partnership per il futuro con l’imprenditore arabo Adam Hafid. Al termine della giornata è stato consegnato a ogni allievo, dalle mani di Filippo affiancato dall’istruttrice referente del centro Alessandra Deverio, l’attestato di partecipazione allo stage.