Lucchese in campo con l’Ancona Matelica: Coletta e Semprini in panchina (3-1)

Ancona Matelica – Lucchese 3-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti (42′ st Bianconi), Iotti, Di Renzo (17′ st Maurizi); D’Eramo (27′ st Farabegoli), Gasperi, Iannoni; Rolfini (27′ st Vrioni), Faggioli, Sereni. A disp.: Canullo, Vitali, Sabattini, Moretti, Noce. All. Colavitto

LUCCHESE (4-3-1-2): Cucchietti; Papini, Bachini, Baldan, Nannini (17′ st Semprini); Picchi (1′ st Frigerio), Bensaja (20′ st Eklu), Visconti; Belloni (38′ st Lovisa); Fedato, Nanni (20′ st Babbi). A disp.: Coletta, Gibilterra, Bellich, Dumbravanu, Corsinelli, Ruggiero, Brandi. All. Pagliuca

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Asciamprener Ranieri di Milano e Consonni di Treviglio)

RETE: 24′ pt Rolfini, 11′ st Sereni, 18′ st Rolfini, 29′ st Semrpini

NOTE: ammoniti Iotti, Gasperi

Dopo la vittoria casalinga con l’Olbia, grazie a due magie di un super Semprini, la Lucchese scende in campo nella trasferta contro l’Ancona Matelica. Una partita importante per il percorso di crescita dei rossoneri che, dopo aver interrotto una striscia di due sconfitte consecutive, sono chiamati alla prova di maturità per mettere a segno il primo filotto di risultati positivi in questo buon avvio di campionato.

Sono ben 5 i cambi rispetto alla vittoria casalinga della scorsa domenica per mister Pagliuca, che rientra (finalmente) in panchina dopo i turni di squalifica. Partono dalla panchina capitan Coletta, il centrale Bellich, il terzino Corsinelli, il centrocampista Frigerio e il protagonista assoluto dell’inizio di stagione dei rossoneri, Senprini. Esordio dal primo minuto per il portiere Cucchietti. In difesa Papini e Nannini sugli esterni, Bachini e Baldan centrali. A centrocampo confermati Bensaja e Picchi, completa il reparto Visconti, che agirò da mezzala. Sulla trequarti spazio all’estro di Belloni, alle spalle di Fedato e Nanni. L’Ancona Matelica di mister Colavitto risponde con un 4-3-3 con Rolfini, Faggioli e Sereni a formare il tridente d’attacco. In panchina Moretti, non al 100%.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 14,30 allo stadio Del Conero.

Foto dalla diretta Eleven Sports