Basket Le Mura, al via la campagna abbonamenti a prezzi invariati

Al via la campagna abbonamenti per l’inizio – ormai prossimo – della Serie A1 2021-2022 per il Gesam Gas e Luce Lucca. Si intitola Il sogno continuA1 ed è stata lanciata in attesa delle decisioni relative a un aumento della percentuale di pubblico presente nei palasport, che dovrebbe raggiungere il 50 per cento della capienza. Il club biancorosso ha comunque deciso di proseguire sulla linea tracciata dodici mesi fa, senza variazioni di prezzo e tenendo conto di chi allora aveva sottoscritto il vecchio abbonamento che poi è stato limitato dalle gare a porte chiuse.

Il prezzo dell’intero abbonamento (maggiori di 18 anni) sarà 100 euro mentre per gli abbonati 2020 il prezzo scontato, previo ritiro della vecchia tessera, sarà di 60 euro con il 40 per cento di sconto. Il prezzo dell’abbonamento ridotto (età compresa tra i 10 e i 18 anni) sarà ancora di 50 euro e costerà 30 euro per gli abbonati ridotto 2020, ancora con sconto del 40 per cento e medesime modalità di sottoscrizione. Restano invariati i costi per assistere alla singola partita: ingresso intero: 10 euro, ingresso ridotto: 5 euro, ingresso under 10: 1 euro (con obbligo di green pass). Resta infine gratuito l’accesso per persone affette da disabilità (più un accompagnatore) e per le tesserate dei settori giovanili affiliati: Le Mura Spring, NicoBasket, Basket Femminile Porcari e Lucca Academy Basketball: in tutti questi casti è richiesta la prenotazione del posto entro il giorno antecedente la gara alla mail basketlemuralucca@gmail.com

Invariate anche le modalità di acquisto: Bonifico con nome/cognome all’Iban del club: IT20Q050341371000000000690 intestato ad Asd Basket Femminile Le Mura, oppure acquisto in contanti al palazzetto il martedì, mercoledì (a partire da domani) dalle 18 alle 19 e il giovedì (a partire dal 30 settembre) dalle 19,30 alle 21. In tale occasione i vecchi abbonati dovranno restituire, come sopracitato, l’abbonamento 2020. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sulle profili social del club e sul sito internet www.basketlemuralucca.com.