Bf Porcari, torna sabato il Trofeo Margherita: triangolare per under 19

Dopo la lunga sosta Covid, torna sabato (2 ottobre) il Trofeo Margherita. Un evento di particolare importanza per il Basket Femminile Porcari con il quale vuole ricordare una ragazza con una grande passione per il basket, volata via troppo presto lasciando un vuoto incolmabile ed un dolore profondo, non ancora superato, in quanti la conoscevano.

All’edizione di quest’anno parteciperanno le atlete appartenenti alla categoria under 19 ed il trofeo si svilupperà su tre gare da 20 minuti ciascuna. Oltre al Bf Porcari in campo scenderanno Pfp Prato e la Cestistica Spezzina.

Nel corso del triangolare si procederà alla presentazione delle altre squadre del settore giovanile e della prima squadra che quest’anno prenderà parte al campionato di serie C.

Il programma prevede la prima partita alle 17,30: si affronteranno Bf Porcari e la Pfp Prato, alle 18,30 la sfida sarà tra la Cestistica Spezzina e Bf Porcari, ultimo incontro alle 18,30 tra la Pfp Prato e Cestistica Spezzina.

Al termine le premiazioni ed a seguire la oramai famosa pizza del Bf Porcari che verrà offerta alle squadre partecipanti.

L’ingresso al Palasuore è libero, seppur a capienza ridotta secondo le nuove normative ed occorre essere muniti di green pass.