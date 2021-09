Danni alle strutture del Lammari, multa da 180 euro al Villa Basilica

Il giudice sportivo in merito alle gare valevole per la Coppa Italia di Promozione ha inflitto una multa di 180 euro al Villa Basilica per aver danneggiato le strutture dell’impianto di Lammari.

In merito alle gare sospese per impraticabilità di campo di domenica (26 settembre), le stesse verranno recuperate dal minuto in cui è avvenuta la sospensione sul punteggio in cui erano rimaste.