Le pagine epiche dello sport lucchese tutte in un libro

Saranno Marcello Lippi e Eugenio Fascetti a tenere a battesimo stasera (1 ottobre) il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia dello sport lucchese, L’Oro di Lucca – Le imprese, i campioni e le pagine epiche dello sport di tutti i tempi.

Al Real Collegio di Lucca, alle 21, si parlerà di sport e dei suoi campioni con i tanti ospiti sportivi presenti tra cui anche l’ex ciclista Marco Giovannetti, vincitore di una Vuelta e di una medaglia d’oro alle Olimpiadi, il presidente della Federazione Nazionale di scherma ed ex schermidore, secondo alle Universiadi di Messico. Condurrà la serata Sirio Del Grande.

Sarà l’occasione per ripercorrere le carriere dei grandi campioni presenti e anche la storia delle varie discipline sportive che hanno portato allori e trionfi alla nostra provincia. E il libro di Bottari illustra in maniera molto esaustiva le origini e l’evoluzione dello sport nel nostro territorio, arricchito di tante foto e ritagli di giornale d’epoca.. “E’ stato un lavoro impegnativo – afferma lo scrittore Paolo Bottari – ma appassionante, costruito con pazienza e che è cresciuto alla distanza, cercando di fare un quadro molto completo delle eccellenze in ogni disciplina del nostro territorio e devo dire che ce ne sono state davvero tante, di cui si era persa la memoria. Diversi scudetti di squadra, medaglie olimpiche e titoli mondiali. Il calcio e le imprese della Lucchese e dei suoi campioni, nel mio lavoro, sono in buona compagnia. Sono grati agli ospiti che hanno aderito all’invito perché sottolineano ancora di più l’importanza di questo libro”. La partecipazione alla serata è libera ma occorre prenotarsi chiamando il 338/9584025.