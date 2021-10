Lucchese, Leonardo Baldini nuovo preparatore dei portieri

Leonardo Baldini è il nuovo preparatore atletico della prima squadra della Lucchese.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera: “La Lucchese 1905 comunica di aver conferito a Leonardo Baldini, in arrivo dall’Empoli FC, l’incarico di preparatore dei portieri della prima squadra. Enzo Biato, che per motivi personali non potrà seguire con assiduità la squadra, resta comunque a far parte della famiglia rossonera come collaboratore incaricato”.